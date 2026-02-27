Alles zu oe24VIP
Handelszoff: Annäherung zwischen China und Kanada in Handelsfragen
Streit

Handelszoff: Annäherung zwischen China und Kanada in Handelsfragen

27.02.26, 23:58
China kündigt Zollerleichterung für kanadische Produkte an

Nach einem Besuch von Kanadas Premierminister Mark Carney in China im Jänner nähern sich die beiden Länder in Handelsfragen weiter an. Peking kündigte am Freitag an, eine Reihe von Zöllen auf kanadische Produkte vorerst zurückzunehmen. Zuvor hatte die Regierung in Ottawa die Einfuhrbeschränkungen für E-Autos und Stahl aus China zunächst bis Ende diesen Jahres abgeschwächt.

Das chinesische Handelsministerium präzisierte zunächst nicht, welche kanadischen Produkte von den Zollerleicherung profitieren würden - die Details würden separat bekanntgegeben. Carney hatte im Jänner davon gesprochen, dass China die Zölle etwa auf kanadischen Raps und Rapsöl senken würde. Im Gegenzug hatte er einen Vorzugszollsatz von 6,1 Prozent für 49.000 chinesische E-Autos zugesagt.

Der Handelsstreit zwischen China und Kanada hatte sich im vergangenen Jahr vor allem an den kanadischen Aufschlägen auf E-Autos entzündet, die Ottawa zusammen mit den USA verhängt hatte. Peking verhängte daraufhin Zölle vor allem auf kanadische Agrarprodukte. Angesichts der heftigen Spannungen im US-kanadischen Verhältnis näherte sich Kanada aber wieder an China an.

