Svancer
© Gepa

Olympia 2026

Big-Air-Beben: Svancer springt sensationell zu Bronze

17.02.26, 20:45
Auf Österreichs Freeski- und Snowboard-Stars ist bei diesen Winterspielen in Mailand/Cortina einfach Verlass! Nach Gold für Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle sowie Silber für Sabine Payer zündete am Dienstag auch Matej Svancer im Big-Air-Finale das nächste Medaillen-Feuerwerk. 

Der Big-Air-Weltmeister von 2020 hat geliefert! Matej Svancer krönte seine starke Vorstellung mit Bronze – seiner ersten Olympia-Medaille – und sorgte damit für den nächsten rot-weiß-roten Jubelsturm.

Schon in der Qualifikation hatte Svancer mit 182,25 Punkten Rang zwei belegt und durfte damit im Finale als Vorletzter auf den Kicker – eine perfekte Ausgangsposition für die große Show. Auch wegen des dichten Schneefalls entwickelte sich das Finale zur echten Nervenschlacht. Svancer eröffnete mit einem rückwärts angefahrenen Tail Butter Triple Cork 1800 – einem Flug mit fünf vollen Umdrehungen – und erhielt dafür 91,75 Punkte (Rang fünf).

Partysong dröhnte bereits vor Medaillenverleihung 

Danach packte der Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison einen Left Hand Drag Triple Cork 1980 aus – ein Trick, den zuvor noch kein Athlet im Wettkampf gezeigt hatte. 95,25 Punkte bedeuteten Rang drei. Teamkollege Julius Forer, in der Quali als 18. ausgeschieden, jubelte: „Krank!“

Zum Abschluss krönte Svancer seine Flugshow mit einem Switch Left Tail Butter Triple Cork 2160 und starken 96,0 Punkten. Gesamt: 191,25 – Bronze! Gold ging an Tormod Frostad (195,50), Silber an Mac Forehand (193,25), der für seinen 21er sogar 98,25 Zähler erhielt. Und die Party startete sofort: Forer spielte nach dem Medaillen-Sprung „Hangover“ ab – das dürfte eine lange Nacht werden.

