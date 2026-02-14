Olympia-Hammer: GOLD-Hämmerle fällt für Snowboard-Highlight aus

Rückschlag für das österreichische Snowboard-Team: Olympiasieger Alessandro Hämmerle muss seinen Start im Mixed-Team-Bewerb am Sonntag absagen.

Der Vorarlberger hat aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits am Samstagvormittag die Heimreise angetreten.

Eigentlich hätte Alessandro Hämmerle aufgrund seines besseren Abschneidens im Einzel den Vorzug für den Team-Wettkampf erhalten. Doch der Gesundheitszustand des Ausnahmeathleten hat sich in den letzten Stunden nicht entscheidend gebessert. Hämmerle, der bereits am Donnerstag an seine körperlichen Grenzen gestoßen war, musste nun die bittere Konsequenz ziehen.

Emotionaler Abschied aus Livigno

„Es tut mir wirklich sehr weh, dass ich das Rennen nicht bestreiten kann. Ich habe alles probiert“, erklärte der sichtlich enttäuschte Vorarlberger am Samstag. Die körperlichen Strapazen der vergangenen Tage ließen einen Start auf höchstem Niveau nicht mehr zu. Anstatt am Sonntag im Snowpark um Medaillen zu kämpfen, konzentriert sich Hämmerle nun auf seine vollständige Genesung in der Heimat.

Trotz seines persönlichen Ausfalls blickt Hämmerle optimistisch auf die verbleibende rot-weiß-rote Paarung. „Ich wünsche Jacky und Pia auf jeden Fall alles Gute. Ich glaube, wir haben super Chancen“, so der Olympiasieger. Jakob Dusek und Pia Zerkhold werden nun versuchen, die Kohlen für den ÖSV aus dem Feuer zu holen, während Hämmerle aus der Ferne die Daumen drückt.

Startschuss am Sonntagmittag

Der prestigeträchtige Snowboardcross Mixed Team-Bewerb ist für Sonntag, den 15. Februar, um 13:45 Uhr angesetzt. Schauplatz des Geschehens ist der Snowpark in Livigno. Das österreichische Team zählt trotz des prominenten Ausfalls weiterhin zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter, muss nun aber ohne die Erfahrung seines Kapitäns auskommen.