Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Nur nicht gleich zu ungestüm!

Beruf: Neue Kontakte, könnten neue Perspektiven bringen. Geduldig verhandeln!

Fitness:Heute sind Sie wieder gut drauf. Tanken Sie Lebensfreude beim Sport!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Die Stimmung entspannt sich. Man will sich wieder mal gut unterhalten.

Beruf: Seien Sie offen für neue Impulse! Scheuklappen ablegen und zuhören!

Fitness:Mehr Bewegung, geistig und körperlich! Auch ein bisschen sportlicher!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Etwas vorsichtiger! Nehmen Sie impulsive Äußerungen nicht zu ernst!

Beruf: Informieren Sie sich geduldiger und rechnen Sie noch mal genau nach!

Informieren Sie sich geduldiger und rechnen Sie noch mal genau nach! Fitness: Langsamer und Pausen einlegen! Es könnte recht anstrengend werden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ausgehen und Spaß haben, aber gut auf den richtigen Abstand achten!

Beruf: Noch etwas unausgegorene neue Ideen? Hören Sir trotzdem genau zu!

Fitness:Nicht zu sehr stressen lassen! Abends ausgehen und mehr Spaß haben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heißer Flirt? Versprechen Sie nichts, das Sie nicht halten können!

Beruf: Emotionen raus aus Unterredungen! Vernunft einigt sich viel leichter.

Fitness:Mehr Bewegung wirkt entspannend. Heute darf es auch sportlicher sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute könnten Sie einen Korb bekommen. Cool und gelassen reagieren!

Beruf: Langsam! Setzen Sie auf geduldige Kommunikation und hören Sie gut zu!

Fitness:Strengen Sie sich nicht zu sehr an, schwimmen Sie nur mit dem Strom!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gute Laune, nette Flirts. Lassen Sie sich aufheitern und unterhalten!

Beruf: Gutes Verhandlungs- und Gesprächsklima. Stellen Sie Ihre Ideen vor!

Fitness:Flotter und beweglicher! Bequemlichkeit überwinden, auf zum Sport!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nicht gleich zu ernsthaft, heute will man sich zunächst mal amüsieren!

Beruf: Seien Sie gesprächsbereit und hören Sie sich erst alle Meinungen an!

Fitness:Flotter und beweglicher! Geistige Flexibilität ist heute sehr wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man hat sicher Interesse an Ihnen. Spielen Sie damit aber nicht herum!

Beruf: Auf zu Prüfungen, Meetings, Verhandlungen und Vorstellungsterminen!

Fitness:Schießen Sie nicht wieder übers Ziel, auch wenn Sie motiviert sind!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ganz entspannt! Je weniger Sie erwarten, desto netter kann es werden.

Beruf: Es lohnt sich zuzuhören. Neue Ideen könnten neue Optionen eröffnen.

Fitness:Verschaffen Sie sich mehr Frischluft und vor allem mehr Bewegung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie aus, amüsieren Sie sich, aber ohne mit Gefühlen zu spielen!

Beruf: Werden Sie finanziell vorsichtiger, es könnte bald etwas enger werden!

Fitness:Wieder mehr Power und Motivation. Aber die Zeit realistisch einteilen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute ist man ein wenig ungestüm. Nehmen Sie das bloß nicht zu ernst!

Beruf: Cool und kooperativ! Hören Sie auf andere und nehmen Sie Hilfe an.

Fitness:Tempo drosseln und gut konzentrieren, sonst könnten Fehler passieren.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.