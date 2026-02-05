Studien enthüllen: Dieses Lebensmittel senkt Ihren Cholesterinspiegel deutlich

Studien zeigen: Ein alltägliches Lebensmittel kann dabei helfen, den Cholesterinspiegel deutlich zu senken und sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv beeinflussen.

Klingt fast zu einfach, um wahr zu sein, ist aber ziemlich gut belegt: Wenn Sie Ihren Cholesterinspiegel auf natürliche Weise senken möchten, lohnt sich vor allem ein Lebensmittel ganz besonders.

Laut Studien: Dieses Lebensmittel hilft enorm gegen einen hohen Cholesterinspiegel

Haferflocken enthalten den löslichen Ballaststoff Beta-Glucan. Dieser Stoff wirkt gleich in mehreren Bereichen positiv auf den Körper. Zum einen sorgt Beta-Glucan dafür, dass der Blutzucker nach dem Essen nicht rasant ansteigt. Das hilft, starke Schwankungen zu vermeiden und kann damit auch Heißhungerattacken reduzieren. Der spannendste Effekt betrifft aber das Cholesterin.

© Getty Images

Studien zeigen: Beta-Glucan kann den sogenannten LDL-Cholesterinspiegel, also das „schlechte“ Cholesterin, messbar senken. Und genau dieser Wert spielt eine zentrale Rolle für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Wie viel Hafer sollten Sie essen?

Damit der Effekt auch wirklich spürbar ist, reicht ein Löffel im Müsli leider nicht ganz aus. Empfohlen wird laut Studien ein täglicher Verzehr von etwa 70 bis 80 Gramm Haferflocken oder alternativ rund 40 Gramm Haferkleie. Diese Menge liefert genug Beta-Glucan, um den Cholesterinspiegel langfristig positiv zu beeinflussen.

Wie stark ist der Effekt wirklich? Die Zahlen sind überraschend deutlich: Studien zeigen eine Senkung des LDL-Cholesterins von bis zu 15 Prozent, wenn Hafer regelmäßig in den Speiseplan integriert wird. Sogar kurze sogenannte „Haferkuren“, zum Beispiel an zwei Tagen hintereinander mit jeweils sehr hohen Hafermengen, können bereits Wirkung zeigen. Eine zweitägige Haferflocken-Kur kann das LDL-Cholesterin schon um etwa 10 Prozent senken.

Wichtig ist aber: Für einen nachhaltigen Effekt ist die regelmäßige Aufnahme deutlich sinnvoller als eine einmalige Aktion.

Haferflocken sind kein Wundermittel, aber sie gehören laut Studien zu den wirksamsten natürlichen Helfern, wenn es darum geht, den LDL-Cholesterinspiegel zu senken.