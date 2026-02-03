Wenig Sonne im Februar? Diese Lebensmittel enthalten viel Vitamin D

Der Februar ist grau, die Sonne lässt auf sich warten und bei vielen macht sich ein Vitamin-D-Tief bemerkbar. Welche Lebensmittel jetzt besonders sinnvoll sind und wie Sie Ihren Speiseplan wintertauglich aufwerten, lesen Sie hier.

Der Februar gilt für viele als einer der grauesten Monate des Jahres. Das Ende des Winters ist zwar schon in Sicht, trotzdem muss dieser letzte, dunkle Abschnitt erst einmal überstanden werden. Und genau jetzt macht sich bei vielen langsam ein Thema bemerkbar: Vitamin-D-Mangel, zumindest in leichten Ansätzen. Deshalb haben wir hier eine praktische Übersicht mit Lebensmitteln, die besonders viel Vitamin D enthalten, plus einfache Ideen, was sich daraus kochen lässt.

© Getty Images

Wofür braucht der Körper eigentlich Vitamin D?

Vitamin D ist im Körper an vielen wichtigen Prozessen beteiligt. Es unterstützt unter anderem

den Knochenstoffwechsel und die Aufnahme von Calcium

die normale Funktion der Muskeln

das Immunsystem

Kurz gesagt: Ohne ausreichend Vitamin D läuft im Körper einiges nicht ganz rund. Was viele jedoch nicht wissen: Vitamin D spielt auch eine Rolle im Nervensystem und damit indirekt für das seelische Wohlbefinden.

Gerade in den dunklen Wintermonaten berichten viele Menschen häufiger von

Antriebslosigkeit

schneller Erschöpfung

gedrückter Stimmung

dem Gefühl, „nicht richtig in Schwung zu kommen“

Das liegt nicht nur am Wetter oder am Alltagsstress. Der wichtigste Vitamin-D-Lieferant ist nämlich nicht die Ernährung, sondern die Sonne. Und genau die fehlt im Winter oft über Wochen. Bekommt der Körper über längere Zeit kaum Sonnenlicht, kann sich das bei empfindlichen Menschen durchaus auch aufs Gemüt schlagen.

Lebensmittel mit viel Vitamin D

1. Lachs

© Getty Images

Fetter Seefisch gehört zu den besten natürlichen Vitamin-D-Quellen überhaupt. Vor allem Lachs liefert vergleichsweise viel davon.

Rezeptideen:

Ofenlachs mit Brokkoli und Kartoffeln

Lachs-Bowl mit Reis und Avocado

Lachsfilet aus der Pfanne mit etwas Zitrone

2. Hering

© Getty Images

Hering zählt zu den Lebensmitteln mit besonders hohem Vitamin-D-Gehalt und liefert viele Omega-3-Fettsäuren.

Rezeptideen:

Matjes mit Pellkartoffeln und Joghurt-Dill-Soße

oder als Heringssalat mit Apfel und Zwiebeln

3. Eier

© Getty Images

Auch Eier enthalten Vitamin D, vor allem im Eigelb. Zwar ist die Menge geringer als bei Fisch, dafür lassen sich Eier sehr leicht in den Alltag integrieren.

Rezeptideen:

Omelette mit Gemüse

Rührei mit Pilzen

ein weich gekochtes Ei zum Abendbrot

4. Champignons

© Getty Images

Pilze gehören zu den wenigen pflanzlichen Lebensmitteln, die überhaupt Vitamin D liefern können. Besonders Champignons enthalten kleine Mengen, vor allem dann, wenn sie Licht ausgesetzt waren. Sie ersetzen Fisch zwar nicht, sind aber eine gute Ergänzung für Menschen, die wenig oder keinen Fisch essen.

Rezeptideen:

Champignon-Pfanne mit Knoblauch und Kräutern

Pilze im Ofengemüse

cremige Pilz-Pasta

Wichtig zu wissen: Ernährung ersetzt keine Sonne

So hilfreich diese Lebensmittel sind, sie können eines nicht leisten: Sie können fehlendes Sonnenlicht nicht ausgleichen. Der Großteil unseres Vitamin D wird weiterhin über die Haut gebildet. Deshalb gilt: Ernährung hilft, aber sie bleibt eine Unterstützung und kein Ersatz für Licht.