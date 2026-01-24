Im Luxus-Hotel: HIER pumpt Schwarzenegger mit seinem Personal-Trainer

Arnold Schwarzenegger sorgt rund um das Kitzbüheler Hahnenkammrennen erneut für Aufsehen. Im berühmten Luxushotel „Der Stanglwirt“ wurde der Hollywood-Star beim Training gefilmt – parallel dazu vermeldeten Veranstalter einen Charity-Erfolg in Millionenhöhe.

Wie ein Video seines Personal-Coaches zeigt, hält sich Arnold Schwarzenegger aktuell im Hotel „Der Stanglwirt“ in Going bei Kitzbühel auf.

1,5 Millionen Spenden gesammelt

Der Coach filmte Schwarzenegger während einer Trainingseinheit und kommentierte den Clip mit den Worten: „Unfassbar, Rekorde wurden gebrochen – 1,5 Millionen Euro für Charity eingesammelt.“ Anschließend kündigte er an, dass weitertrainiert werde. Schwarzenegger selbst steht im Video auf, blickt in die Kamera und sagt: „Trainieren, trainieren, trainieren.“

Der Aufenthalt fällt zeitlich mit dem Kitzbüheler Hahnekammrennen zusammen. Die Charity-Gala-Dinner fand am 22. Jänner statt und brachte internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur sowie Unterstützer des Klimaschutzes zusammen.

VIP-Versteigerungen

Im Rahmen der Charity-Auktion werden mehrere exklusive Objekte und Erlebnisse versteigert. Darunter ein persönliches Workout mit Arnold Schwarzenegger, ein exklusiver „HEAD Ski – Schwarzenegger Climate Edition“, von dem weltweit nur fünf Paar existieren, sowie eine Hahnenkamm VIP Experience mit zwei VIP-Tickets für die Abfahrt 2026 gemeinsam mit Schwarzenegger.

Ebenfalls Teil der Auktion sind ein Kunstwerk von Michel Friess („Special Anniversary Marilyn Monroe“), eine eigens entworfene Arnold-Schwarzenegger-Gürtelschnalle aus dem Hause Matchless sowie ein handgeschnitztes „Terminator“-Schachset, gefertigt von der Wiener Bildhauerin Astrid Unterberger und Drechsler Robert Bauer.

Der „Stanglwirt“ gilt als eines der bekanntesten Promi- und Influencerhotels der Alpen. Hollywood-Stars und Sportgrößen zählen dort zu den Stammgästen, die Hotelanlage gilt als eine der profitabelsten im Alpenraum.