Miley Cyrus feiert Comeback als "Hannah Montana"

Große Nostalgie-Welle für alle Disney-Fans: Miley Cyrus schlüpft für ein exklusives Jubiläumsspecial wieder in ihre Paraderolle als Hannah Montana. Disney+ hat nun den ersten Trailer veröffentlicht, der bei Millionen von Fans, auch hier in Österreich, für Gänsehaut sorgt.

Das Warten hat ein Ende für alle, die mit der Kultserie groß geworden sind. Das "Hannah Montana 20th Anniversary Special" wird am Dienstag, 24. März, auf Disney+ ausgestrahlt. Im ersten Trailer, der am Dienstag veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Miley Cyrus nach zwei Jahrzehnten wieder die ikonische blonde Perücke aufsetzt. Die 33-Jährige kehrt dafür an die nachgebauten Flure der Seaview High School zurück und zeigt sich sichtlich gerührt von der Rückkehr zu ihren Wurzeln.

Tränen bei den Dreharbeiten

In den ersten Ausschnitten gibt die Sängerin offen zu: "Ich werde schon emotional", während sie mit einem Lächeln in die Kamera blickt. Das Special feiert das 20-jährige Jubiläum der Serie, die ursprünglich im Jahr 2006 ihre Premiere feierte. Neben Miley Cyrus sind auch prominente Gäste und Wegbegleiter dabei. Unter der Leitung von Moderatorin Alex Cooper, bekannt durch ihren Podcast "Call Her Daddy", blickt Cyrus auf die Zeit zurück, die laut Cooper eine ganze Generation geprägt hat.

Familienzusammenführung vor der Kamera

Besonders emotional wird es, wenn Miley mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus tanzt, der auch in der Serie ihren Vater Robby Ray Stewart spielte. Gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus blättert der Weltstar in alten Fotoalben und erinnert sich an die Anfänge ihrer Karriere. Das Special wurde vor einem Live-Publikum aufgezeichnet und verspricht neben einem ausführlichen Interview auch bisher unveröffentlichtes Archivmaterial von den damaligen Dreharbeiten.

Kult-Sets originalgetreu nachgebaut

Für die "Hannahversary" wurden die bekanntesten Schauplätze der Serie wieder zum Leben erweckt. Fans dürfen sich auf das Wohnzimmer der Stewarts und den legendären Kleiderschrank von Hannah Montana freuen.

In einer Presseerklärung betonte Cyrus, dass die Figur immer ein Teil von ihr sein werde. Sie sei stolz darauf, dass die Serie auch zwei Jahrzehnte später noch so viel Bedeutung habe, und sieht das Special als großes Dankeschön an ihre treue Fangemeinde.