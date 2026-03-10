Hochzeit bestätigt! Zendaya zeigt ihren Ehering bei Louis Vuitton Show in Paris

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Hollywood-Traumpaar Zendaya und Tom Holland heimlich geheiratet haben könnten. Immer wieder tauchten Hinweise, Insider-Aussagen und kryptische Kommentare aus ihrem Umfeld auf – doch eine offizielle Bestätigung der beiden Stars blieb bisher aus. Bis jetzt!

Die Pariser Modewoche feiert am Dienstag ihren fulminanten Abschluss – und bei einer der letzten Shows der Woche steht ein absolutes Fashion-Highlight auf dem Programm: die Herbst/Winter-Kollektion von Louis Vuitton. In der Front Row darf dabei natürlich auch Marken-Testimonial Zendaya nicht fehlen.

© Getty Images

Zendaya zeigt sich zum ersten Mal mit ihrem Ehering

Die 29-jährige Schauspielerin zieht bei ihrem Auftritt sofort alle Blicke auf sich. Zendaya erscheint in einem eleganten, komplett weißen Look – eine Farbwahl, die viele Fans sofort an ein Braut-Outfit erinnert. Offenbar kein Zufall. Denn besonders ein Detail lässt die Gerüchteküche endgültig überkochen: Auf ihrer linken Hand trägt sie einen schlichten goldenen Ring am Ringfinger.

© Getty Images

Offiziell bestätigt haben weder Zendaya noch ihr langjähriger Partner Tom Holland eine Hochzeit. Doch für viele Fans ist der Hinweis jetzt eindeutig. Schon seit Wochen kursieren Spekulationen, dass das Hollywood-Traumpaar heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben könnte.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte zuletzt auch Star-Stylist Law Roach, der seit Jahren eng mit Zendaya zusammenarbeitet. Er deutete in einem Interview an, dass die beiden möglicherweise bereits ganz heimlich geheiratet haben könnten.

© Getty Images

Details zu einer möglichen Trauung gibt es bisher allerdings keine. Weder ist bekannt, wo die Hochzeit stattgefunden haben soll, noch sind bislang Fotos aufgetaucht.

Auch Zendayas Mutter befeuerte die Gerüchte zuletzt. Auf Fragen zu einer möglichen Hochzeit reagierte sie in den sozialen Netzwerken mit einer kryptischen Botschaft – viele Fans interpretierten diese als indirekte Bestätigung.

Ob es sich vielleicht zunächst nur um eine standesamtliche Trauung gehandelt hat und eine große Feier noch folgen wird, bleibt offen. Fest steht jedoch: Zendaya weiß genau, wie man mit einem einzigen Auftritt die Aufmerksamkeit auf sich zieht – und ihr neues Schmuckstück steht ihr definitiv ausgezeichnet. Schlicht, elegant und ganz im Stil der Fashion-Ikone.