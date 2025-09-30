Zendaya, Emma Stone & Co.: Riesige Starpower bei Louis Vuitton Show in Paris

In Paris trifft sich gerade alles, was Rang und Namen hat: Bei der Louis Vuitton Show im Rahmen der Paris Fashion Week nahmen Zendaya, Emma Stone und viele andere A-Lister in der Front Row Platz, um dem Event noch mehr Glanz und Glamour zu verleihen.

Vom 29. September bis 7. Oktober 2025 ist die Stadt der Liebe nicht nur ein Ziel für Fashionistas, sondern auch der Treffpunkt für Hollywoods größte Stars und Supermodels. Schon am ersten Abend lieferten die L'Oréal Paris und Saint Laurent Shows ein echtes Glamour-Duell und die Louis Vuitton Show setzte dieses atemberaubende Star-Spektakel fort. Der exklusive Schauplatz: das legendäre Musée du Louvre, wo sich die Elite der Film- und Modewelt versammelte, um die mit Spannung erwartete Frühjahr/Sommerkollektion 2026 von Nicolas Ghesquière hautnah zu erleben.

Hollywood-Stars erobern die Front Row

Die Gästeliste konnte sich wirklich sehen lassen: In der ersten Reihe nahmen Zendaya, Emma Stone, Ana de Armas, Sophie Turner und viele weitere Stars Platz. Von der Schauspielerin über die Musikerin bis zum Supermodel, hier saßen sie alle!

Vor allem Zendaya zog mit ihrem silbernen Minikleid alle Blicke auf sich. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit längerer Zeit, und sie setzte mit diesem Look gleich ein echtes Fashion-Statement. Auch Emma Stone glänzte mit ihrem einzigartigen Stil und strahlte in einem eleganten beigen Strickkleid. In der Front Row gesellten sich zudem die Sängerin Lisa, Schauspielerin Sophie Turner und Promi-Kollege Jaden Smith.

Louis Vuitton zeigt Eleganz und Leichtigkeit

Nicolas Ghesquière begeisterte bei der Paris Fashion Week mit seiner atemberaubenden Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 für Louis Vuitton. Der Laufsteg war eine wahre Ode an Eleganz und Leichtigkeit: Transparente Stoffe und helle Farben dominierten das Bild. Weiß und Beige zogen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion und die Models schwebten in fließenden Kleidern und leichten Stoffen über den Laufsteg. Besonders die dramatischen Kragen stachen heraus und gaben den Looks eine extra Portion Drama.

Mit der Präsentation dieser Kollektion macht Louis Vuitton deutlich, dass der Modehaus-Riese auch im Jahr 2026 nicht nur für seinen innovativen, sondern auch für seinen zeitlosen Stil bekannt bleibt.