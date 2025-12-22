Von Spanien bis ins Vereinigte Königreich: So feiern die Royals Weihnachten

Während der Festtage gibt es für den höchsten Adel zahlreiche liebgewonnene Traditionen, die das royale Weihnachtsfest besonders machen. Wir verraten, was hinter den königlichen Mauern passiert, wenn sich die Familie versammelt.

Großbritannien

© Getty Images

Die britischen Royals feiern Weihnachten traditionell in Sandringham. Geschenke gibt es bereits am Heiligabend, meist bewusst klein und oft humorvoll. Am 25. Dezember folgt der öffentliche Kirchgang, einer der wenigen formellen Auftritte der Familie. Gegessen wird klassisch britisch (Truthahn, Christmas Pudding).

Dänemark

© Getty Images

In Dänemark steht Weihnachten stark im Zeichen von Hygge und Familie. Gefeiert wird meist auf Schloss Amalienborg oder Marselisborg, mit Bescherung am 24. Dezember. Typisch sind das gemeinsame Singen um den Weihnachtsbaum und der Reisbrei mit versteckter Mandel (wer sie findet, bekommt ein Geschenk). Der König hält eine Ansprache, vieles wirkt überraschend privat und bodenständig.

Norwegen

© Getty Images

Die norwegischen Royals feiern eher zurückhaltend und naturverbunden. Heiligabend ist der wichtigste Tag, mit Geschenken, Kerzen und einem Kirchgang. Kulinarisch dominieren traditionelle Gerichte wie Schweinebauch oder Lamm. Öffentliche Auftritte sind selten, der Fokus liegt klar auf Ruhe und Familie.

Schweden

© Getty Images

In Schweden wird ebenfalls am 24. Dezember gefeiert. Neben dem festlichen Julbord (großes Buffet) gehört kurioserweise auch das gemeinsame Fernsehen von Donald Duck an Weihnachten dazu – eine landesweite Tradition, die auch die Royals pflegen. Der König hält eine Weihnachtsansprache, insgesamt ist die Stimmung feierlich, aber locker.

Spanien

© Getty Images

Bei den spanischen Royals ist Weihnachten stark katholisch geprägt. Zentral sind die Christmette und das gemeinsame Familienessen, aufgetischt werden Meeresfrüchte oder Lamm. Geschenke spielen an Weihnachten selbst eine geringere Rolle, sie kommen traditionell erst am 6. Jänner (Dreikönigstag). Die Weihnachtsansprache des Königs ist ein wichtiges nationales Ereignis.

Niederlande

© Getty Images

Das niederländische Königshaus feiert vergleichsweise modern und unaufgeregt. Weihnachten verteilt sich auf den 25. und 26. Dezember, mit mehreren kleineren Essen und einem Gottesdienst. Die Dekoration ist schlicht, die Atmosphäre familiär. Auch hier gibt es eine königliche Ansprache.

Belgien

© Getty Images

In Belgien ist Weihnachten eher still und traditionell. Die Royals besuchen die Christmette, feiern im engen Familienkreis und pflegen eine Küche mit starkem französischem Einfluss. Öffentliche Elemente beschränken sich meist auf eine kurze Ansprache des Königs.

Monaco

© Getty Images

Die Fürstenfamilie von Monaco feiert Weihnachten dezent, aber elegant. Im Mittelpunkt stehen die Familie und religiöse Traditionen, etwa der Kirchgang. Öffentliche Weihnachtsauftritte sind selten, dafür gibt es karitative Aktionen zugunsten von Kindern. Insgesamt wirkt Weihnachten hier weniger zeremoniell als staatstragend – passend zum kleinen Fürstentum.