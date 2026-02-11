Bitte nicht schenken! Diese Valentinstags-Geschenke gehen gar nicht

Wir sagen es, wie es ist: Diese Valentinstagsgeschenke wollen wir 2026 garantiert nicht sehen.

Bald ist es wieder so weit, der Valentinstag steht vor der Tür. Und überall geht es nur noch um eine Frage: Was schenkt man und was bitte nicht? Damit hier niemand komplett daneben greift, kommt ein ehrlicher, liebevoll-direkter Überblick über Dinge, die Frauen zum Valentinstag definitiv nicht geschenkt bekommen wollen.

1. Haushaltszeug. Einfach nein.

Wir starten direkt mit dem Klassiker. Irgendetwas in Richtung Haushalt zu verschenken, Staubsauger, Küchen-Gadget, fancy Pfanne ist einfach… schwierig. Und nein: Das ist auch nicht „lustig gemeint“. Außer: Die Person hat sich das ausdrücklich und konkret zum Valentinstag gewünscht. Ansonsten gilt ganz klar: Wer zum Tag der Liebe plötzlich an den Haushalt denkt, ist mental noch ein bisschen im letzten Jahrhundert hängen geblieben.

2. „Ich schenke dir nichts, weil Valentinstag ist nur Kapitalismus“

Ja, wir kennen das Argument. Aber ausgerechnet am Valentinstag mit Kapitalismus zu kommen, ist ehrlich gesagt eine ziemlich lahme Ausrede. Sich das neueste iPhone oder irgendwelche anderen Dinge einfach so zu gönnen, ist am Ende nämlich auch nichts anderes als Kapitalismus. Am Tag der Liebe plötzlich gar nichts zu schenken und das dann mit Systemkritik zu begründen, ist … sagen wir: mutig. Geht es einmal im Jahr ganz offiziell um die Beziehung, wird politische Haltung auf einmal besonders attraktiv. Und ganz ehrlich: Wenn wir so einen Satz hören, feiern wir den Valentinstag eben einfach mit unserer besten Freundin. Problem gelöst.

3. Gutscheine: die Gedankenlosigkeit in Kartenform

Ein Gutschein ist kein Geschenk. Ein Gutschein ist eine Aufgabe. Natürlich gibt es Ausnahmen, etwa für ein konkretes Erlebnis oder etwas, das man wirklich gemeinsam geplant hat. Aber dieses klassische „Hier hast du einen Gutschein, such dir halt was aus“? Come on. Dann bringen Sie lieber gleich eine Pralinenschachtel und Blumen mit. Das ist wenigstens thematisch korrekt.

4. Gym-Abo. Wirklich?

Welche Message genau soll das senden? „Ich liebe dich, aber vielleicht könntest du noch ein bisschen…“ Nein. Einfach nein. Ein Gym-Abo zum Valentinstag wirkt in den allermeisten Fällen einfach respektlos. Ausnahme, ganz wichtig: Wenn Sie ein echtes Gym-Couple sind und sich bewusst gemeinsam ein Premium-Abo schenken, weil Sie dort wirklich gerne zusammen trainieren. Dann ist das anders gecoded. Alles andere? Bitte lassen.

5. Plüschtiere in Übergröße

Ja, sie sind süß. Fünf Minuten lang. Danach stehen sie im Weg, sammeln Staub und werfen die große Frage auf: Wohin damit?

6. Last-Minute-Tankstellen-Geschenke

Blumen, Schokolade und eine Karte, alles gleichzeitig gekauft, fünf Minuten vor Ladenschluss. Man merkt es. Immer.

7. Irgendwas mit „Lustig gemeint“

Tassen mit Sprüchen, Shirts mit zweideutigen Witzen oder peinliche Insider-Gags. Wenn man erklären muss, warum es lustig ist, ist es kein gutes Valentinstagsgeschenk.

Niemand erwartet Diamanten oder Luxusreisen. Aber ein kleines Zeichen, ein bisschen Mühe und ein Gedanke hinter dem Geschenk sind halt doch nicht zu viel verlangt.