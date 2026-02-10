Opernball 2026: Diese internationalen Mega-Stars tanzen am Ball der Bälle

Hollywood-Diven, Royals und Supermodels stürmen den 68. Wiener Opernball. Mit Schauspiel-Ikone Sharon Stone, „Nanny“ Fran Drescher und den bildhübschen Spencer-Zwillingen weht so viel internationaler Glamour durch die Logen wie schon lange nicht mehr. Wir haben alle Details zu den Star-Gästen!

Wenn sich am Donnerstag die Tore der Staatsoper zum 68. Mal öffnen, ist eines klar: Nichts ist mehr so, wie es war. Jahrelang war der Opernball untrennbar mit Richard „Mörtel“ Lugner verbunden. Er war der unangefochtene Zampano, der mit seinen Hollywood-Gästen für Skandale und Blitzlichtgewitter sorgte. Doch 2026 bricht eine neue Zeitrechnung an. Während es nach seinem Abschied kurzzeitig ruhig am Ring wurde, erleben wir jetzt eine glamouröse Renaissance. Die neuen Regenten auf dem Parkett? Die „Style Up Your Life!“-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner. Denn die zwei Fashion-Gurus bringen so viele Stars wie noch nie zuvor!

Royals treffen auf Rock ’n’ Roll

Für das Event des Jahres verwandeln Weiss und Lameraner ihre Doppel-Bühnenloge in das ultimative Star-Mekka, das von britischen Royals bis zu Reality-TV-Stars reicht:

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, die bildhübschen Nichten von Lady Di, verleihen dem Ball der Bälle aristokratische Eleganz. Wir sind gespannt: Werden sie in Couture-Highlights internationaler Designer erscheinen? Eines ist sicher: Diese beiden bestehen jeden Dresscode-Check mit Bravour!

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania bringen Côte-d’Azur-Glamour nach Wien, während die Urban Cowboys von The BossHoss das Experiment wagen, ihren markanten Stil in das starre Korsett des Fracks zu übersetzen.

Doch damit nicht genug! Reality-Queens Simone Thomalla und Evelyn Burdecki sorgen sicher für den einen oder anderen charmanten Sager.

Hollywood-Ikonen

Der „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer tritt ebenfalls in große Fußstapfen und hat es tatsächlich geschafft, einen internationalen Megastar in die Staatsoper zu holen: Hollywood-Legende Sharon Stone ist bereits in Wien gelandet! Die Leinwand-Ikone wird zweifellos in einer traumhaften Robe strahlen.

In der Lugner-City-Loge führt Jacqueline Lugner das Erbe ihres Vaters würdig fort. Ihr Gast ist ein echtes Kult-Highlight: „The Nanny“ Fran Drescher. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson wird sie für ordentlich Trubel sorgen. Ihr Look: Sicherlich ein Statement mit einer ordentlichen Portion New Yorker Chic.

Als Stargast in der Swarovski-Loge nimmt Jude Laws Tochter Iris Platz. Das Nachwuchsmodel wird in funkelndem Swarovski-Schmuck über den roten Teppich laufen.

Reality-Stars

Das größte modische Fragezeichen steht hinter Micaela Schäfer. Die „Nacktschnecke“ pflegt bekanntlich eine innige Feindschaft mit jeder Form von Textil. Ob sie das bodenlange Abendkleid – beim Opernball ein absolutes Muss! – eher als grobe Empfehlung interpretiert? Wir hoffen auf eine raffinierte Robe statt einem freizügigen Naked-Dress. Ebenfalls mit dabei: Oliver Pocher, der mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden antanzt. Auch bei ihm weiß man nie: Baut er diplomatische Brücken oder ist der Auftritt nur die Vorstufe zur nächsten juristischen Akte?

Austro-Promis: ESC-Glanz & Diven-Duell

ESC-Sieger JJ flaniert heuer nicht nur über das Parkett, sondern funkelt mit den Lüstern um die Wette. Ausgestattet vom Traditionsjuwelier Von Köck, trägt der Star ein wahres Vermögen an Karat zur Schau.

An der Opernfront knistert es: Anna Netrebko trifft auf ihre vermeintliche Erzrivalin Natalia Ushakova. Ein Gipfeltreffen der Diven, bei dem nicht nur die Stimmen, sondern vor allem die Luxus-Klunker konkurrieren.

Auch die heimische Society zeigt sich natürlich von ihrer glamourösesten Seite:

Nadine Leopold: Das Kärntner Supermodel strahlt in der Campari-Loge. Für ihren Look setzt sie auf eine feuerrote Robe von Eva Poleschinski – bestimmt ein absolutes Fashion-Statement!

Lidia Baich: Die Stargeigerin setzt auf fließende Seide in edlem Pflaumenton.

Die ORF-Ladies: Silvia Schneider, Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Leona König und Lilian Klebow führen in atemberaubenden bunten Wow-Looks durch den Abend.

Society-Fixstarter: Auch das Ärzte-Ehepaar Kristina und Artur Worseg, Schauspielerin Kristina Sprenger und Topmodel Nadine Mirada dürfen bei der Glanznacht im Haus am Ring nicht fehlen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) hat als einzige Regierungspolitikerin eine eigene Loge am Opernball.