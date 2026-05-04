Statt Jesolo, Caorle, Bibione: Diese Adria-Städte sind die besseren Alternativen

Sie wollen Adria-Urlaub, aber nicht schon wieder Jesolo, Caorle oder Bibione? Diese Orte bieten das gleiche Gefühl, nur entspannter und nicht ganz so überlaufen.

Wenn es um einen schnellen Sommerurlaub in Italien geht, denken viele sofort an Klassiker wie Jesolo, Caorle oder Bibione. Verständlich, lange Sandstrände, unkomplizierte Anreise und alles, was man für ein paar entspannte Tage am Meer braucht. Aber: Es muss nicht immer derselbe Ort sein. Wer Lust auf etwas Neues hat, aber trotzdem das typische Adria-Feeling sucht, findet entlang der Küste einige spannende Alternativen, die mindestens genauso viel zu bieten haben - nur oft etwas entspannter.

Sottomarina: Der unterschätzte Klassiker

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Sottomarina gehört zur Lagunenstadt Chioggia und liegt südlich von Venedig und genau hier versteckt sich ein echter Geheimtipp. Der Ort punktet vor allem mit seinem langen, breiten Sandstrand, der sich über mehrere Kilometer zieht. Perfekt für alle, die genau dieses klassische Adria-Strandgefühl suchen, aber ohne ganz so viel Trubel. Bonus: Chioggia selbst wird oft als „kleines Venedig“ bezeichnet - ein Abstecher lohnt sich also definitiv.

Grado: Elegant mit venezianischem Flair

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Grado ist die etwas schickere Alternative für alle, die neben Strand auch ein bisschen Altstadt-Charme wollen. Kleine Gassen, bunte Häuser und eine entspannte Atmosphäre machen den Ort besonders. Der Strand? Genau das, was man erwartet: Liegen, Sonnenschirme und flach abfallendes Wasser - perfekt für einen klassischen Badeurlaub.

Cervia: Strand trifft Geschichte

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Cervia verbindet zwei Welten: Badeort und historische Stadt. Ein Kanal trennt die Altstadt vom eleganten Küstenabschnitt Milano Marittima und genau diese Mischung macht den Ort spannend. Neben Strandtagen können Sie hier durch die Altstadt schlendern, die Kathedrale bewundern oder mehr über die lange Salztradition der Stadt erfahren.

Senigallia: 13 Kilometer Sandstrand

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Senigallia (auch bekannt für die „Spiaggia di Velluto“) ist ein Traum für Strandfans. Der goldgelbe Sandstrand zieht sich beeindruckende 13 Kilometer entlang der Adriaküste. Viel Platz, viel Sonne und trotzdem oft weniger überlaufen als die bekannten Hotspots.

Gleiche Region, neues Gefühl: Die Adria hat weit mehr zu bieten als die üblichen Klassiker.