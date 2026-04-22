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Lindsey Vonn
© Getty

Nach Horrorsturz

Lindsey Vonn spricht von Weltcup-Comeback

22.04.26, 16:35
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Lindsey Vonn will nach einer weiteren Operation im Herbst wieder zurück auf die Skipiste.

"Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte die 41-Jährige dem "People"-Magazin. Sie lässt sich somit ein Weltcup-Comeback offen. Vonn war bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar schwer gestürzt. Sie galt zu dem Zeitpunkt als Gold-Kandidatin.

Vonn: "Skifahren nicht das Einzige"

Bei ihrem verhängnisvollen Unfall in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hatte sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem wurde die Olympiasiegerin von 2010 und einstige Speed-Dominatorin bereits fünfmal operiert.

Vonn hat das Gefühl, dass ihre Genesung große Fortschritte macht. Bevor sie sich noch einer sechsten Operation unterziehen wird, wolle sie einen langen Sommer-Urlaub verbringen. Dabei will sie tauchen und kitesurfen. "Skifahren ist ja nicht das Einzige, was ich mache", sagte Vonn.

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