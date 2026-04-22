Schlaf-Skandal beim FC Bayern

Vincent Kompany fackelt nicht lange und greift bei einem seiner größten Juwele knallhart durch!

Wie jetzt erst enthüllt wurde, leistete sich Bayern-Youngster Wisdom Mike (17) einen unfassbaren Eklat ausgerechnet vor den Augen seines neuen Bosses. Während einer taktischen Vormittags-Sitzung im vergangenen Sommer fielen dem Talent einfach die Augen zu – und das auch noch in der allerersten Reihe!

Teenie musste Zimmer räumen

Kompany, der als Disziplin-Fanatiker gilt, tobte innerlich, bewahrte aber vor der versammelten Mannschaft die Ruhe. Statt einer öffentlichen Hinrichtung gab es für das schläfrige Talent eine Abreibung hinter verschlossenen Türen. Im Vier-Augen-Gespräch, bei dem laut „Sport Bild“ sogar Mikes Vater dabei sein musste, wurde Tacheles geredet. Die Strafe für das Nickerchen hat es in sich: Der 17-Jährige wurde kurzerhand aus seinem Zimmer am Bayern-Campus geworfen!

Hellwaches Comeback?

Eine Woche lang musste Mike zur Strafe in ein Hotel ziehen – und zwar auf eigene Kosten! Eine Erziehungsmaßnahme, die gesessen hat. Doch so hart Kompany auch sein kann, so fair zeigt er sich danach: Nur wenige Wochen nach dem Vorfall durfte Mike beim 4:0 gegen Bremen sein Bundesliga-Debüt feiern. Trotz Schlaf-Attacke hält der Coach also sportlich große Stücke auf das Talent. Bleibt zu hoffen, dass der Youngster nach seiner Hüftverletzung wieder hellwach zurückkehrt!