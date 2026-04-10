Wiener Bezirke im Fahrrad-Diebstahl-Ranking

16.932 Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in Österreich gemeldet (-13 Prozent zu 2024). Wien bleibt mit 5.913 Fällen zwar weiterhin bundesweiter Spitzenreiter, verzeichnete aber mit einem Minus von 1.096 Diebstählen den stärksten Rückgang aller Bundesländer.

In Wien wurden 2025 somit pro 10.000 Einwohnern rund 29 Fahrräder geklaut. Das bedeutet einen Rückgang um 18,7 Prozent zu 2024. Zum gefährlichsten Bezirk Wiens für Fahrradbesitzer hat sich mit einem großen Abstand von 172 der Bezirk Leopoldstadt gekrönt. In Hietzing hingegen müssen sich Fahrrad-Fahrer am wenigsten Sorgen machen - nur 74 Mal wurde hier das Gefährt entwendet.

Das Bezirksranking

Leopoldstadt: 707 Fahrraddiebstähle

Landstraße: 535

Favoriten: 466

Donaustadt: 461

Floridsdorf: 361

Margareten: 256

Penzing: 251

Ottakring: 233

Rudolfsheim-Fünfhaus: 227

Neubau: 220

Liesing: 213

Brigittenau: 212

Wieden: 212

Alsergrund: 195

Meidling: 193

Innere Stadt: 188

Simmering: 172

Hernals: 171

Währing: 171

Mariahilf: 168

Döbling: 132

Josefstadt: 96

Hietzing: 74

Bundesland-Ranking

Wien: 5.913 (7.009 / minus 18,5 Prozent)

Steiermark: 2.113 (1.988 / plus 6,3 Prozent)

Niederösterreich: 2.043 (2.673 / minus 23,6 Prozent)

Oberösterreich: 1.900 (2.441 / minus 22,2 Prozent)

Salzburg: 1.598 (1.537 / plus 4,0 Prozent)

Tirol: 1.311 (1.348 / minus 2,7 Prozent)

Vorarlberg: 1.004 (1.004 / Keine Änderung)

Kärnten: 758 (1.042 / minus 27,3 Prozent)

Burgenland: 292 (413 / minus 29,3 Prozent)

Starker Rückgang über die Jahre

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Fahrraddiebstähle österreichweit deutlich gesunken. 2015 wurden in Österreich noch 28.018 Fahrräder als gestohlen gemeldet. „Mit der Zunahme an hochpreisigen Fahrrädern hat sich die Qualität der Sicherungssysteme verbessert, auch das Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, ist gestiegen. Zudem gibt es mittlerweile mehr Abstellplätze und absperrbare Radboxen, etwa bei Bahnhöfen. All das trägt zur Reduktion der Fahrraddiebstähle bei“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Ausreichend viele und sichere Fahrrad-Abstellplätze sind eine wichtige Diebstahlprävention, vor allem an stark frequentierten Orten, wie Einkaufsstraßen, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen, betont der VCÖ. Auch bei Bahnhöfen, U-Bahnstationen und insbesondere in den Regionen bei Bushaltestellen sind ausreichend Rad-Abstellplätze wichtig, da das Fahrrad ein wichtiger Zubringer zum Öffentlichen Verkehr ist.