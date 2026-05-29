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LPD NÖ: Fahndung nach moldawischer Einbrecherbande
© LPD NÖ

Lichtbilder

LPD NÖ: Fahndung nach moldawischer Einbrecherbande

29.05.26, 11:59
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Das Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, führt umfangreiche Ermittlungen gegen eine moldawische Tätergruppe wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Begehung von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser in Wien und Niederösterreich. Jetzt können Fahndungsfotos veröffentlicht werden.

Hauptverdächtiger ist ein 41-jähriger Moldawier, gegen den bereits ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Auch ein bisher unbekannter Komplize wird gesucht.

LPD NÖ: Fahndung nach moldawischer Einbrecherbande
© LPD NÖ

Der Bande werden 14 teils versuchte Wohnhauseinbrüche zwischen Jänner 2024 und Mai 2026 zugerechnet. Die Täter gehen dabei meist zu dritt vor: Erst wird an der Tür geläutet, um zu sehen, ob jemand zu Haus ist - dann werden Fenster oder Terrassentüren aufgezwängt. Bevorzugte Tatzeit: zwischen 7 und 12 Uhr vormittags. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und Gold.

LPD NÖ: Fahndung nach moldawischer Einbrecherbande
© LPD NÖ

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich unter 059133-30-3048 entgegen - auf Wunsch auch vertraulich.

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