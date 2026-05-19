Bike Check Day: Gratis Fahrrad-Sicherheitstest

Wer am Mittwoch sein Fahrrad kostenlos durchchecken lassen will, sollte das am "Bike Check Day" in einer von über 100 Werkstätten in Wien unbedingt tun.

Am Mittwoch, den 20. Mai, wird Wien zur Fahrrad-Hauptstadt. Erstmals weltweit startet der "Bike Check Day", wenn die Landesinnung Wien der Mechatronik (WKO) alle Radler einlädt, ihre Drahtesel kostenlos auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. In über 100 Wiener Fahrradwerkstätten - das sind zwei Drittel aller Fachbetriebe der Stadt - können Stadtrad, Rennrad sowie E-Bike unter die Lupe genommen werden. Ziel der Aktion ist mehr Sicherheit auf den Straßen, aber auch ein stärkeres Bewusstsein für regelmäßige Wartung.

Philipp Kaider (Ultracycling-Weltmeister und Race Across America-Gewinner), Peter Merten (Wiener Landesinnungsmeister Mechatronik), Ulrike Haslauer (Wiener Innungsmeister-Stellvertreterin Mechatronik), Martin Klima-Sonvilla (Fahrradbeauftragter Wiener Landesinnung Mechatronik) und Gregor Raidl (Verkehrsbeauftragter Wien-Innere Stadt) bei der Weltpremiere des Bike Check Day. © Landesinnung Wien Mechatronik / Walter Skokanitsch

"Radfahren hat sich längst zum Wirtschaftsfaktor entwickelt - vom Verkaufsboom bis hin zu Service und Wartung. Nachdem die Fahrradtechnik immer komplexer wird, steigt auch der Bedarf an qualifizierten Fachbetrieben - beim Bike Check Day möchten wir durch kostenlose Profichecks darauf hinweisen", betont Peter Merten, Wiener Landesinnungsmeister der Mechatronik.

Check-up rettet Leben

Rund 1,2 Millionen Räder sausen täglich durch Wiens Straßen, während bereits zehn Prozent aller Wege auf zwei Rädern zurückgelegt werden - Tendenz steigend. Doch mit wachsender Radzahl wird auch das Unfallrisiko größer. Letztes Jahr mussten in Österreich bei E-Bike-Unfällen rund 13.900 Menschen wegen schwerer Verletzungen ins Krankenhaus, bei normalen Fahrrädern waren es sogar 24.500. Die Daten stammen aus der KFV-Unfalldatenbank IDB Austria.

Hier setzt der Bike Check Day an: Fachleute prüfen Bremsen, Licht und Co. und erkennen Mängel sofort. Kleinere Reparaturen werden gleich in die Wege geleitet, größere Probleme frühzeitig erkannt. Das ist nicht nur clever, sondern kann im schlimmsten Fall Leben retten. Wer morgen also Lust hat, sein Fahrrad fit zu machen, sollte unbedingt vorbeischauen.

"Der Bike Check Day ist eine großartige Initiative, um die Sicherheit im Radverkehr hervorzuheben. Gerade in einem viel frequentierten Bezirk wie der Inneren Stadt, in der immer mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, ist das ein wichtiges Thema", so Bezirksrat Gregor Raidl, Verkehrsbeauftragter Wien-Innere Stadt.