Ukrainischer Junge (12) rettete Geschwister vor Putins Killer-Drohne

Ein zwölfjähriger Junge rettete in der Nordukraine seine Geschwister vor einer Angriffsdrohne. Dabei wendete er einen Trick an, den er von einem Soldaten gelernt hat.

Wie die "Washington Post" berichtet, hat der zwölfjährige Anatolii Prochorenko mehrere Kinder vor einer russischen Angriffsdrohne beschützt. Er stand in einem Birnenbaum und sägte Äste für seinen Nachbarn. Dabei hörte der Junge das Summen einer Drohne.

Es handelte sich um eine kleine FPV-Drohne. Mit diesen greift Russland immer häufiger gezielt ukrainische Zivilisten an. Russische Operatoren beladen die Drohnen mit Sprengstoff und fliegen oft nur wenige Meter über dem Boden.

Anatollis Dorf Ziel von Angriffen

Anatoliis Dorf nahe der russischen Grenze wurde ebenfalls zu einem Ziel. Russland attackierte Traktoren auf den Feldern, zerstörte Autos, und kurz davor schlug eine Drohne in seiner Straße ein.

Und die Drohnen kamen immer wieder. Dabei sah Anatolii, wie ein schwarzer Quadrokopter knapp über dem Boden Richtung dem Grundstück seiner Familie flog. Im Hof spielten seine Geschwister mit weiteren Kindern. Der Junge bemerkte, dass die Drohne die Kinder im Visier hatte.

Wichtiger Tipp von einem Soldaten

Doch Anatolii hat einen besonderen Trick gelernt. Ein ukrainischer Soldat mit dem Funknamen "Dynamo" hatte einige Monate zuvor erklärt, wie man die russischen Glasfaserdrohnen aufhalten kann. Anders als normale FPV-Drohnen funktionieren diese Drohnen nicht per Funk, sondern über ein hauchdünnes Glasfaserkabel. Über das Kabel wird die Drohne gesteuert. Damit können elektronische Störsender die Drohnen nicht stoppen.

Nachdem er die Drohne entdeckt hatte, sprang Anatolii vom Baum und stürmte Richtung dem dünnen Kabel. Er griff danach. Dabei formte der Junge eine Schlaufe und zog daran. Der Zwölfjährige erinnerte sich an den Tipp des Soldaten, dass er bis 15 zählen solle. Gegenüber der "Washington Post" erklärte der Junge: "Ich hatte keine Zeit. Ich habe nur bis zehn gezählt und dann das Kabel zerrissen." Die Drohne hatte keine Verbindung mehr mit dem Operateur und schoss plötzlich nach oben. Sie drehte ab. Am Ende stürzte die Drohne in ein sumpfiges Gebiet neben dem Dorf. Eine Explosion gab es nicht.