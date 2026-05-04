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Lotto Kugeln 2026
© Österreichische Lotterien / Raimund Nics | Bei der Lotto Bonus Ziehung am Freitag, den 17. April geht es wieder um 30.000 Euro extra.

Mega-Gewinn

Lotto-Hammer: Am Mittwoch geht es um ganz seltenen Jackpot

Von
04.05.26, 11:18
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Erstmals in diesem Jahr steigt am Mittwoch ein Siebenfachjackpot bei Lotto. Rund 8,5 Millionen Euro warten auf die Spielerinnen und Spieler. 

Die Österreichischen Lotterien geben bekannt, dass bei der kommenden Ziehung rund 8,5 Millionen Euro ausgespielt werden.

Bis zum Annahmeschluss am Mittwoch um 18.30 Uhr werden voraussichtlich etwa 6,7 Millionen Tipps abgegeben. Damit werden erfahrungsgemäß etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Tippkombinationen gespielt, was die Chancen auf einen Sechser leicht erhöht.

Rückblick auf vergangene Ziehungen

Am Freitag wurde bei der Bonus-Ziehung ein Fünffachjackpot gespielt. Da niemand die "sechs Richtigen" hatte, wurde daraus ein Sechsfachjackpot, der am Sonntag ausgespielt wurde. Auch dann gab es keinen Sechser.

Gewinne bei Fünfer und LottoPlus

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es diesmal einen Sologewinn. Knapp über 147.000 Euro gingen nach Wien. Getippt wurde mit dem System 0/07, das außerdem noch einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl brachte. Diesen Zusatzgewinn gab es in Höhe von rund 2.300 Euro.

Auch bei LottoPlus wurde ein Sechser erzielt. Der einzige Gewinn der Runde wurde mit dem zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein in Kärnten erzielt, was mehr als 311.000 Euro einbrachte. In der nächsten Runde am Mittwoch geht es beim LottoPlus-Sechser um 500.000 Euro.

Joker-Jackpot

Beim Joker gab es am Sonntag keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Somit wartet auch hier am Mittwoch ein Jackpot in Höhe von rund 500.000 Euro.

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