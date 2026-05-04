Holz & hybrid: Spatenstich für neues ARWAG-Wohnprojekt

Von der Idee zur Baustelle: Mit dem feierlichen Spatenstich wurde ein wichtiger Meilenstein des 1. Wiener WohnBAUMProgramms erreicht, wo leistbarer Wohnraum auf Nachhaltigkeit und Holzbau trifft - in Wien-Floridsdorf.

Der Startschuss für das 1. Wiener WohnBAUMProgramm fiel am Orasteig in Wien-Floridsdorf: Die ARWAG, unterstützt von der Wien Holding, bringt hier drei neue Wohnprojekte auf den Weg. Mit dem Programm will die Stadt Wien leistbaren Wohnraum schaffen, ohne auf hohe architektonische Qualität und ökologische Verantwortung zu verzichten. Nach einem Wettbewerb im Jahr 2022 setzten sich die Konzepte der ARWAG durch und machen nun den Übergang von der Planung zur realen Baustelle sichtbar.

Im Blickpunkt des Interesses steht Paket A "4x4 I – Der Holzpilot": Drei Liegenschaften entstehen in Floridsdorf und Donaustadt mit insgesamt 70 geförderten Wohnungen. Die Hälfte davon wird als Classic-, die andere als SMART-geförderte Wohnungen errichtet. Ergänzend werden zwei zusätzliche Wohneinheiten am Naufahrtweg Platz für betreute Kinder- und Jugendgruppen bieten. Die Architektur setzt auf einen hohen Holzanteil, flexible Grundrisse und gemeinschaftliche Freiräume - modernes Wohnen mit Wohlfühlcharakter mitten in der Stadt also.

Auch die Baustelle selbst zeigt, wie ernst es die Verantwortlichen mit Nachhaltigkeit meinen: Unter der Führung der STRABAG AG wird der Naufahrtweg nach ÖGNI-Kriterien als nachhaltige Baustelle umgesetzt. Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit und Qualität stehen im Vordergrund. Beim Spatenstich dabei waren unter anderem Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch sowie ARWAG-Vorstandsdirektoren.

Stimmen zum Wiener WohnBAUMProgramm

"Das Wiener WohnBAUMProgramm steht für leistbaren Wohnraum auf höchstem Niveau, ökologische sowie ökonomische Nachhaltigkeit und für innovative Bauweise! Das Wiener WohnBAUMProgramm legt dafür eindrucksvoll Beweis ab. Durch die Verbindung von leistbarem Wohnraum und nachhaltiger Holz- bzw. Holzhybridbauweise setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des Wohnens. Durch den heutigen Spatenstich wird die Wiener Erfolgsgeschichte des sozialen Wohnbaus um ein innovatives Kapitel reicher", erklärt Elke Hanel-Torsch (SPÖ), Wohnbaustadträtin der Stadt Wien.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) im Rahmen des Spatenstichs für das ARWAG Projekt in WohnBAUMProgramm in 1210 Wien. © Alissar Najjar

"Mit dem WohnBAUMProgramm bringen wir innovative Projekte in Holz- und Hybridbauweise für den geförderten, urbanen Wohnbau auf Schiene. Beim Bau der Siegerprojekte aus dem Bauträgerwettbewerb erleben wir nun live, wie Wien klima- und zukunftsfit wird", ergänzt Gregor Puscher vom wohnfonds_wien.

Stimmen aus der ARWAG Holding-AG

"Wir freuen uns sehr, mit drei Projekten Teil des ersten Wiener WohnBAUMProgramms zu sein. Der Gewinn des Bauträgerwettbewerbs war für uns Bestätigung und Verpflichtung zugleich. Mit dem heutigen Spatenstich beginnt die Umsetzung eines Projekts, das ökologische Verantwortung und soziale Nachhaltigkeit vereint", betont Thomas Drozda, Vorstandsdirektor ARWAG Holding-AG.

"Das WohnBAUMProgramm fordert uns als Bauträger, neue Wege zu gehen – genau darin liegt seine Stärke. Der Spatenstich am Orasteig steht stellvertretend für drei Liegenschaften, bei denen wir zeigen wollen, wie zukunftsfähiger Wohnbau in Wien aussehen kann", informiert Christian Raab, Vorstandsdirektor ARWAG Holding-AG.