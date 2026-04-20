Familiendrama um Charlize Theron: „Ich wusste, dass etwas Schlimmes passiert“

Hollywood-Star Charlize Theron blickt in einem neuen Interview auf das dunkelste Kapitel ihrer Jugend zurück. Die heute 50-Jährige erinnert sich an jene Nacht, in der ihre Mutter Gerda ihren Vater in Notwehr erschoss, um sich und ihre Tochter vor dessen massiver Gewalt zu schützen.

Charlize Theron erinnert sich im Gespräch mit dem Magazin der „New York Times“ detailliert an die tragischen Ereignisse in ihrer Heimat Südafrika. Alles begann nach einem Kinobesuch, als die damals 15-Jährige ihren Vater aus Eile nicht begrüßte. Ein vermeintlich kleiner Respektfehler, der den alkoholabhängigen Mann in Rage versetzte. Theron spürte sofort, dass die Situation eskalieren würde und bat ihre Mutter, sie zu decken. „Wenn er sich irgendwann entscheidet, nach Hause zu kommen, sag ihm bitte, dass ich schlafe“, so Theron im Rückblick auf die folgenschwere Nacht.

Charlize Theron mit Mama Gerda Jacoba Aletta Maritz © Getty

Tödliche Drohung im Alkoholrausch

Zu Hause spitzte sich die Lage dramatisch zu. Theron beobachtete von ihrem Zimmer aus, wie ihr völlig betrunkener Vater vorfuhr. Er schoss auf die Haustür und drohte, Charlize und ihre Mutter zu töten. Die Frauen verbarrikadierten sich im Schlafzimmer und stemmten sich gemeinsam gegen die Tür, da das Schloss fehlte. Als der Vater ankündigte, eine Schrotflinte aus dem Safe zu holen, handelte Mutter Gerda. Sie eröffnete das Feuer, traf erst den Onkel an der Hand und erschoss schließlich den Vater, um ihr Leben und das ihrer Tochter zu retten.

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Notwehr rettete ihr Leben

Die Behörden stuften den Vorfall als klare Notwehr ein, weshalb Gerda Theron nie angeklagt wurde. Bemerkenswert ist der Umgang mit dem Erlebten: Schon am nächsten Tag schickte die Mutter ihre Tochter wieder in die Schule, um eine Form von Normalität zu wahren. Für Charlize Theron war dieser Weg damals genau richtig. Bis heute besteht zwischen Mutter und Tochter eine unzerbrechliche Bindung, die für die Oscar-Preisträgerin das Wichtigste im Leben bleibt. Solche starken Familienbande sind Werte, die auch bei uns in Österreich tief verwurzelt sind und zeigen, dass bedingungsloser Zusammenhalt selbst durch dunkelste Zeiten trägt.