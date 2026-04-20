"Melrose-Place"-Star Patrick Muldoon stirbt im Alter von 57 Jahren

Hollywood steht unter Schock: Der Schauspieler Patrick Muldoon ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Bekannt aus Kult-Serien wie "Melrose Place" und dem Sci-Fi-Klassiker "Starship Troopers", hinterlässt der charismatische Darsteller eine große Lücke in der US-Filmwelt.

Die Filmwelt trauert um ein echtes Multitalent: Patrick Muldoon ist am Sonntag überraschend an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Wie das US-Portal "Deadline" berichtet, wurde der Schauspieler nur 57 Jahre alt. Muldoon, der seine Karriere als Football-Talent an der University of Southern California begann, schaffte in den 90er-Jahren den Sprung nach Hollywood und wurde vor allem durch seine Rollen in "Days of Our Lives" und "Melrose Place" zum Fan-Liebling.

Patrick Muldoon mit Denise Richards © Getty

Kultrolle in Starship Troopers

Sein wohl bekanntester Auftritt auf der großen Leinwand war die Rolle des Zander Barcalow im Science-Fiction-Kultfilm "Starship Troopers". Doch auch abseits der Schauspielerei war Muldoon ein gefragter Mann in der Branche. Als Produzent arbeitete er zuletzt an hochkarätigen Projekten wie dem Film "Kockroach", in dem unter anderem Chris Hemsworth mitwirkt. Sein neuester Krimi-Thriller "Dirty Hands" soll noch im Laufe diesen Jahres erscheinen und wird sein finales Werk vor der Kamera markieren.

Leidenschaft für Rockmusik

Patrick Muldoon,Kristin Davis, Marcia Cross, Jack Wagner und Heather Locklear © Getty

Neben der Filmkamera schlug Muldoons Herz vor allem für die Musik. Als Frontmann seiner Band "The Sleeping Masses" bewies er regelmäßig sein Talent an der Gitarre. Freunde beschreiben ihn als einen Menschen mit echtem "Rock-’n’-Roll-Geist", der für seinen Humor und seine Lebensfreude geliebt wurde.

Abschied von einem Multitalent

Muldoon hinterlässt seine Partnerin Miriam Rothbart sowie seine Eltern und seine Schwester Shana. Er galt als ein Mensch, der Tiere und Menschen gleichermaßen liebte und stets eine besondere Geborgenheit ausstrahlte. Seine Fans und Weggefährten werden ihn nicht nur als talentierten Darsteller, sondern vor allem als charismatische Persönlichkeit in Erinnerung behalten, die jeden Tag in vollen Zügen genoss.