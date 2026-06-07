"Confessions II": Madonna lässt mit neuem Sex-Film die Welt erröten

Heiß, heißer, Madonna. Die Pop-Queen lässt auch kurz vor ihrem 68. Geburtstag (29. August) die Welt erröten und liefert mit "Confessions II" ein provokantes Erotik-Filmchen

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Ein Raum voller Frauen in Dessous, eine Szene im Wald wo weißes Licht aus ihrem Schritt erscheint, dann Laser-Exzesse aus einer Vagina und jede Menge nackter Hintern beim Doggy-Stlye. Madanna treibt es jetzt so heiß wie nie. Am Freitag hatte ihr neuer Film "Confessions II" beim Tribeca Film Festival in New York Weltpremiere und trieb dort den Besuchern die Schamesröte ins Gesicht. Unterstützt von Neo-Hits wie "Good for the Soul," "One Step Away," "Danceteria," gibt’s dabei Gastauftritte von Sabrina Carpenter, Feid, Debi Mazar, Kate Moss, Julia Garner oder Benedict Cumberbatch und so viel Erotik wie schon lange nicht.

"hätte mir nie vorstellen können, das Laser-Strahlen aus den Muschis kommen können!"

"Ich bin eine Geschichtenerzählerin und setze auf Emotionserlebnisse, Meine Regisseure von Torso sind von einem anderen Planeten feuern visuelles Dopamin nach." erklärt Madonna im Anschluss ihr 13 Minütiges Sex-Filmchen, das sie am Montag (8.Juni) ab 17 Uhr auch auf YouTube stellen will. Und weiter:“ Ich hätte mir nie vorstellen können, das Laser-Strahlen aus den Muschis kommen können. Ich wollte das dann natürlich sofort selbst ausprobieren, aber anscheinend wird das ziemlich heiß!“‘

Madonna legt nach heißen Comeback-Konzert mit provokantem Film nach. © GC Images

Auch Tochter Lourdes macht mit: "Sie ist viel talentierter als ich!"

Dazu gibt’s im Film einen Schwulen-Club, in dem Madonna ein Duett mit Carpenter singt, schwarze, in Latex gehüllte BDSM-Frauen, die Bananen essen und Jennifer Garner die sich mit Männern, die sie aus den Urinalen herausfischt (!) vergnügt. Zum Finale des heißen Streifens hat Madonnas Tochter Lourdes einen viel umjubelten Cameo-Auftritt. Mit Worten wie "Cut Bitch!". Dafür gab’s im ehrwürdigen Beacon Theatre den meisten Applaus.

Madonna mit Tochter Lourdes Leon , die im Film und auf der CD mitwirkt. © Corbis via Getty Images

"Wir haben zusammen ein Lied geschrieben, das auf meinem Album ist. Es heißt 'The Test.' Es ist wunderschön. Wir haben es gleichzeitig im Studio geschrieben, und es war irgendwie ein heilender Moment zwischen uns." Erklärt Madonna die Zusammenarbeit am neue Album: "Ich bin wirklich stolz auf sie", fuhr sie fort. "Sie ist so unglaublich talentiert, viel talentierter als ich. Ich sage das nicht, weil ich ihre Mutter bin."