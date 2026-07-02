Preis-Kampf: So sparen Kunden jetzt mehr

Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Lebensmittel von zehn auf 4,9 Prozent fällt seit Mittwoch (1. Juli) für viele Konsumenten der Einkauf etwas günstiger aus.

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Der Lebensmittelhandel verspricht, die Steuererleichterung vollständig an die Kunden weiterzugeben – und legt mit zusätzlichen Rabattaktionen nach. Für die Käufer bedeutet das: Wer seine Einkäufe jetzt plant, kann gleich mehrfach sparen.

Steuerbonus kommt direkt an der Kassa an

Gespart. Die neue Mehrwertsteuer gilt für zahlreiche Lebensmittel und macht sich bei vielen Produkten unmittelbar bemerkbar. Die Handelsketten betonen, dass die Entlastung exakt weitergegeben wird. Je nach Produkt sind es zwar oft nur wenige Cent, über den gesamten Einkauf oder mehrere Einkäufe hinweg summiert sich die Ersparnis jedoch spürbar. Besonders bei Grundnahrungsmitteln zeigt sich der Effekt. So kostet die Eigenmarken-Semmel bei Spar um zwei Cent weniger, ebenso die Cherry-Tomaten der Eigenmarke. Für einen Liter S-Budget-Vollmilch zahlen Kunden sieben Cent weniger, den gleichen Preisvorteil gibt es bei einem Kilogramm Eigenmarken-Spaghetti.

Supermärkte starten Rabatt-Offensive

Preisalarm. Doch die Steuerreduktion ist nur ein Teil der Sparoffensive. Fast alle großen Handelsketten locken mit zusätzlichen Aktionen. Die beiden Marktführer Spar und Billa informieren ihre Kunden gezielt über jene Produkte, für die die neue Steuer gilt. Gleichzeitig setzen beide Unternehmen auf attraktive Wochenend-Angebote. Spar verbilligt viele Eis-Sorten am Wochenende ebenfalls um ein Viertel und hat auch so gut wie alle Bier-Produkte im Angebot. Bei Billa gibt es am Hitze-Wochenende 25 Prozent Rabatt auf zahlreiche Eissorten sowie Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent auf viele Produkte von Nivea und Labello. Hofer hat nach eigenen Angaben die Preise von bis zu 1.000 Produkten gesenkt. Darüber hinaus werden Knoppers-Goodies vorübergehend zum halben Preis angeboten. Und Last but not least schenkt Lidl Teilnehmern seines Treueprogramms für zwei Wochen zusätzlich 4,9 Prozent und verstärkt damit den Preisvorteil.