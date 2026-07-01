Alza jagt Amazon – Spar-Zuckerl für Firmen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Online-Shop alza.at hat beim heurigen eCommerce Award des Handelsverbands den 2. Platz in der Kategorie "Leading Shops" geholt. Damit gehört der Anbieter offiziell zu den am besten bewerteten Webshops in ganz Österreich, wenn es um Benutzerfreundlichkeit, technische Qualität, Performance sowie Vertrauenswürdigkeit.

Extra-Zuckerl für Betriebe

Mit dem eigenen Programm "Alza für Firmen" richtet sich der Online-Händler gezielt an Betriebe und Händler, die beim Einkauf im B2B-Bereich eine zweijährige Garantie bekommen. Ein besonderer Bonus wartet jetzt auf alle Neukunden aus der Wirtschaft, weil die Plattform für sie die finanzielle Einstiegshürde für Großkunden-Rabatte vorübergehend streicht. Normalerweise setzt die billigste "Gold-Preisstufe" einen Jahresumsatz von über 40.000 Euro voraus. "Jetzt kann jeder neue Geschäftskunde diese besonders günstige Preisstufe drei Monate lang testen", erklärt Alza-Österreich-Geschäftsführer Lukáš Mikolášek.

Schnelle Lieferung am Morgen

© alza.at

Für die Freischaltung der billigeren Tarife reicht die einfache Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Kundenkonto. Neben sehr flexiblen Fristen für die spätere Bezahlung nach der Lieferung steht vor allem das Tempo beim Versand im Fokus. "Mit unserem Service 'Bestellt bis Mitternacht, morgens in die AlzaBox gebracht' liefern wir alle bis 23:59 Uhr bestellten Waren bereits am nächsten Morgen oder Vormittag“, betont Mikolášek.

Applaus von den Firmenkunden

In Wien und der näheren Umgebung setzen bereits viele Betriebe auf diese Unterstützung beim Einkauf ihrer IT-Hardware. "Die Partnerschaft zeichnet sich durch schnelle Lieferzeiten, erstklassigen Service und eine stets lösungsorientierte Kommunikation aus“, berichtet Denis Petrovic von der AllAccess IT GmbH. "Besonders praktisch finde ich die 24/7 Abholmöglichkeiten, die mir viel Flexibilität geben", hält auch Fatih Dagdelen von Dagtech fest.

Ausgezeichnete Bewertungen

Die Servicequalität von alza.at wird zudem durch externe Bewertungen bestätigt. Auf Trustpilot erreicht der Online-Shop 4,7 von 5 Punkten und zählt damit zu den bestbewerteten Anbietern im Bereich "Elektrofachmarkt" in Österreich. Zudem wurde Alza laut dem ÖGVS-Branchenmonitor 2026 – Technik & Beruf in der Kategorie Technikmärkte (Online-Shops) als bester Preis-Leistungs-Shop seiner Kategorie für das Jahr 2026 ausgezeichnet.