Paar klettert auf Empire State Building - Heiratsantrag

Ein waghalsiger Kletter-Stunt auf dem Empire State Building in New York sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Ein Paar kletterte auf die Spitze, verlobte sich dort und wurde direkt danach verhaftet.

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Für die "Rooftopper" Angela Nikolau (33) und Ivan Beerkus (32) endete ein Ausflug am Mittwoch direkt in Polizeigewahrsam. Das als "Skywalkers" bekannte Duo bezwang in schwarzer Kleidung und mit Masken die Spitze des Empire State Buildings in New York. Laut dem US-Portal "TMZ" kletterten die beiden auf die Antenne des 1.454 Fuß (knapp 443 Meter) hohen Wolkenkratzers, um eine besondere Botschaft zu hinterlassen – und einen ganz persönlichen Meilenstein zu feiern.

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Banner mit Botschaft für Frieden

Auf der Antenne entrollten die beiden ein schwarzes Banner mit der Aufschrift "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (auf Deutsch: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kennt die Welt Frieden). Dieser Spruch, der oft fälschlicherweise der Gitarrenlegende Jimi Hendrix zugeschrieben wird, stammt laut "ABC7" eigentlich von dem britischen Politiker William Gladstone aus dem 19. Jahrhundert. Das Spektakel rief schnell die örtliche Polizei auf den Plan.

Heiratsantrag hoch über den Straßen

Ein Helikopter des NYPD kreiste bald über dem Gebäude, während die Aussichtsplattform sicherheitshalber von Besuchern geräumt wurde. Nach etwa einer halben Stunde begannen die Kletterer mit dem Abstieg. Als das Paar eine Plattform am Fuß der Antenne erreichte, ging Beerkus laut der "New York Post" plötzlich auf ein Knie und machte Nikolau einen Heiratsantrag. Sie sagte Ja, probierte direkt den neuen Ring an, und das Paar feierte den Moment mit Küssen und Fotos für Instagram.

Arbeiter in der Nähe des Madison Square Garden halten an und blicken zum Empire State Building in New York auf. US-Medien veröffentlichten Videos, die zeigen, wie zwei Personen auf die Spitze des Empire State Building kletterten und ein Banner entrollten, auf dem anscheinend zu lesen war: "Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kennt die Welt Frieden." © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Festnahme direkt nach der Verlobung

Der romantische Höhenflug war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Polizei war den beiden bereits entgegengeklettert und nahm das frisch verlobte Paar kurz vor 13 Uhr widerstandslos in Gewahrsam. Verletzte gab es laut offiziellen Angaben keine, und auch für die Mieter und Besucher des Gebäudes bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Wie die beiden genau auf die Spitze gelangten, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Eine Quelle der "New York Post" berichtete jedoch, das Duo habe im 102. Stockwerk – einem öffentlich zugänglichen Bereich – ein Gittertor durchbrochen.

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Bekannt durch eigene Netflix-Doku

Die beiden Verlobten haben waghalsige Klettereien längst zu ihrem Beruf gemacht. Auf Nikolaus Instagram-Seite finden sich zahlreiche Fotos, die sie auf extrem hohen Bauwerken zeigen, darunter die Bay Bridge in San Francisco oder der Wolkenkratzer Merdeka 118 in Kuala Lumpur. Die gefährlichen Abenteuer des Paares waren 2024 sogar das Thema der Netflix-Dokumentation "Skywalkers: A Love Story". Nun müssen sie sich allerdings für ihren jüngsten Stunt verantworten, denn entsprechende Anklagen der New Yorker Polizei sind noch ausständig.