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"Apokalypse!" Experte von Kroatien-Inferno schockiert
Starker Wind trieb die Flammen in der Nacht rasend schnell durch die ausgetrocknete Landschaft bis direkt an bewohnte Gebiete heran. Aufnahmen entlang der Küstenstraße zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Ausgebrannte Fahrzeuge stehen an der Magistrale, während das Feuer Häuser bedrohte.
Wetter-Experte schlägt Alarm wegen Feuer
Auch der bekannte dalmatinische Meteorologe Ivan Šolić-Vakula teilte eines der Videos aus der Region. Angesichts der zerstörerischen Szenen fand der Experte drastische Worte für die Katastrophe.
"Leute, solche Szenen gibt es nicht einmal in Apokalypse-Filmen", kommentierte Šolić-Vakula die Aufnahmen, auf denen ausgebrannte Fahrzeuge und Flammen unmittelbar neben Wohnhäusern zu sehen sind.
Wind fachte Flammen rasend an
Das Feuer war am Donnerstagabend bei Lokva Rogoznica ausgebrochen. Wegen des starken Windes breitete es sich anschließend entlang der dalmatinischen Küste in Richtung Omiš aus. Feuerwehren aus mehreren Teilen Dalmatiens wurden zusammengezogen, um gegen die Flammen zu kämpfen.
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Die Bilanz der Katastrophe ist dramatisch: Das Feuer erfasste nach aktuellem Stand mehr als 1.000 Hektar Land. Rund 1.200 Einwohner sowie Urlauber mussten ihre Häuser und Unterkünfte fluchtartig verlassen.
Verletzte und ein Todesopfer zu beklagen
Insgesamt wurden 40 Menschen verletzt, sieben von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Ein Mensch kam bei der Katastrophe ums Leben. Zudem wurden Häuser und Teile der Küstenlandschaft stark beschädigt.
Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Zeitweise waren allein 286 Feuerwehrleute, 90 Fahrzeuge sowie mehrere Löschflugzeuge zeitgleich im Einsatz.
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