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Comeback verpatzt

Große Sorge! Djokovic musste sich bei Match übergeben

Ein Tennisspieler kühlt sich mit Eispackungen auf der Bank während eines Turniers ab.
© IMAGO/Sports Press Photo
Novak Djokovic hat keine gute Generalprobe für die in zwei Wochen beginnenden US Open abgelegt.
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Der 39-jährige Serbe verpatzte am Samstag sein Tour-Comeback beim ATP-1000-Event in Cincinnati gegen den Argentinier Thiago Tirante und verlor körperlich angeschlagen 6:2,4:6,4:6. Es war das erste Match von Djokovic seit dem Halbfinal-Aus gegen Jannik Sinner in Wimbledon. Der topgesetzte Deutsche Alexander Zverev hatte Mühe, besiegte den Briten Cameron Norrie aber 3:6,6:3,6:3.

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Djokovic hatte nach einem sicher gewonnenen, ersten Satz massive Probleme mit der Hitze und musste sich im zweiten Satz auch übergeben. "Es ist einfach ein gesundheitliches Problem, das mir schon seit einigen Jahren zu schaffen macht", sagte Djokovic. "Es gibt da viele Schwierigkeiten, besonders wenn es heiß und schwül ist. Ich hatte zwar damit gerechnet (dass es schwül sein würde), aber es kommen noch andere Faktoren wie Nervosität und Ähnliches hinzu, die die Situation verschlimmern - und genau das ist passiert."

© IMAGO/ZUMA Press Wire

Befragt nach einer möglichen Rückkehr nach Ohio mit dann 40, ließ Djokovic aufhorchen: "Ich hoffe sehr, dass ich es tun werde, aber im Moment scheint es leider wahrscheinlicher, dass ich es nicht tun werde. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt." Djokovic ist immer noch auf der Jagd nach seinem 25. Major-Sieg, der ihm den alleinigen Rekord sichern würde.

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