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Volta a Portugal

19-jähriger Rad-Profi stirbt nach schweren Sturz

Ein Radrennfahrer fährt während eines Rennens bergauf, Zuschauer und Fahrräder im Hintergrund.
© Getty Images
Der britische Radprofi Finlay Tarling ist bei der 8. Etappe der Volta a Portugal 2026 nach einem schweren Unfall gestorben.
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Der Finlay Tarling war am Freitag auf der 8. Etappe der Volta a Portugal 2026 auf dem Abschnitt zwischen Melgaco und Fafe in einem Unfall verwickelt, wie "radsportaktuell.de" berichtet. Die Organisatoren haben das Rennen bis ins Ziel neutralisiert und die geplante Siegerehrung in Fafe wurde aus Respekt abgesagt.

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Laut der portugiesischen Zeitung "Record" war Tarling in einem Unfall auf der Nationalstraße N306 verwickelt. Andere Portal meldeten, dass der Radprofi von einem außerhalb der Rennkolonne entgegenkommenden Fahrzeug erfasst worden sei. Die Rennleitung hat die Berichte bisher nicht bestätigt. Sie sprechen von einem "schweren Unfall" während der Etappe.

Verantwortlichen sprachen ihren Beileid aus

Die Organisation der Volta a Portugal und der Portugiesische Radsportverband bestätigten den Tod von Tarling. In ihrer Mitteilung steht: "Die Organisation der 87. Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa bedauert zutiefst, den Tod des britischen Fahrers Finlay Tarling vom NSN Development Team nach einem schweren Unfall auf der 8. Etappe des Rennens zwischen Melgaco und Fafe bekannt geben zu müssen."

Sie setzen fort: "In diesem Moment tiefster Bestürzung und Trauer sprechen die Organisation der Volta a Portugal und der Portugiesische Radsportverband der Familie von Finlay Tarling, seinen Teamkollegen, dem NSN Development Team sowie all seinen Freunden und Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus."

Rennen endete unter neutralisierten Bedingungen

Das Rennen wurde neutralisiert, als die ersten Informationen zu dem Vorfall bekannt wurden. Die Organisatoren entschieden sich danach, dass das Peloton bis zum Ziel unter neutralisierten Bedingungen fahren sollten. Weiter erklären die Verantwortlichen in der Mitteilung: "Angesichts dieses tragischen Ereignisses wird das Rennen bis ins Ziel in Fafe neutralisiert, und als Zeichen des Respekts und der Trauer findet die für heute geplante Siegerehrung nicht statt. Sobald es die Umstände erlauben, wird die Organisation weitere Informationen bereitstellen."

Die Berichte über den Tod von Tarling wurde nach dem Rennen bestätigt.

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