Schwimm-Hoffnung Giefing verpasst knapp Medaille im EM-Finale

Shootingstar Christian Giefing hat in seinem ersten Langbahn-EM-Finale eine Medaille nur knapp verpasst.

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Der Burgenländer wurde am Freitag im Pariser Olympic Aquatic Centre über 200 m Kraul Vierter, in 1:45,14 Min. verpasste er seinen am Vortag aufgestellten österreichischen Rekord um 18 Hundertstel und Rang drei um 0,27 Sek. Der Sieg ging an Titelverteidiger David Popovici in 1:44,15. Wie über 100 m Kraul schaffte der 21-jährige Rumäne damit drei EM-Titel en suite.

Giefing hatte mit dem Vorlaufsieg erstmals richtig auf sich aufmerksam gemacht und dabei Felix Auböck die OSV-Bestmarke abgeluchst. Trotz seiner erst 18 Jahre war der Südstadt-Athlet in der Vorschlussrunde souverän mit dieser neuen Situation umgegangen, kontrollierte seinen Lauf und gewann diesen in 1:45,47. Auch im Streben nach dem zweiten OSV-Medaillengewinn bei diesen Titelkämpfen trat er mutig auf und unterbot das Olympia-Limit für Los Angeles 2028 von 1:45,83 Min. Für die Spiele gültig sind erbrachte Normerbringungen erst ab 1. März 2027.

Der Kraulspezialist hat die rot-weiß-rote Nachfolge des im Vorjahr zurückgetretenen Auböck also bereits übernommen, wobei dieser seine Stärke mehr über 400 m Kraul hatte. Auf dieser Strecke ist Auböck durch seinen Gold-Lauf von Belgrad 2024 noch bis Sonntag aktueller Europameister, um seine Nachfolge bewirbt sich u.a. Giefing. Ihm liegt der 200er freilich etwas besser. Allerdings hat er heuer im Juli in München auf dem 400er Junioren-EM-Bronze geholt, während er über 200 m Kraul und über 200 m Lagen mit knappem Rückstand auf Bronze Vierter wurde.

Trainer-Team leistete beste Arbeit

Nicht zu vergessen jedoch, dass Giefing im Vorjahr über 200 m Kraul Junioren-Europameister geworden ist. Dass es heuer in den nur rund vier Wochen seit den europäischen Nachwuchs-Titelkämpfen mit dem Formaufbau bzw. der -konservierung so gut geklappt hat, ist wohl ein Verdienst des Trainerteams um Balasz Feheravari. Vor Ort in Paris ist die Südstädter Coaching-Crew durch Richard Komaroni vertreten. Er hatte Giefing nach der ausgezeichneten Vorstellung im Vorlauf den Laufsieg im Semifinale ebenso zugetraut wie einen Medaillengewinn. Das ging knapp nicht auf.

Giefing kommt aus Markt Sankt Martin im Bezirk Oberpullendorf. Früh eiferte er seinem älteren Bruder Sebastian nach. Der war auch Leistungsschwimmer, hat mittlerweile aus Verletzungsgründen aber aufgehört. "Er war mein erstes großes Vorbild. Wenn der große Bruder erste Erfolge hat, denkt man sich als kleiner Bruder mit Sternderl-Augen, das will ich auch machen." Beide waren sie von Beginn weg in den Südstädter Trainingsgruppen. "Wir haben leider kein 50-m-Becken", meinte Giefing über seinen Wohnort. Das nächste gibt es in Sopron.

Popovici ist auch aktueller Weltmeister und Olympiasieger über 200 m Kraul, hält über diese Distanz also nun alle drei großen Titel. Außerdem hat er auch über 100 m Kraul im Vorjahr WM-Gold geholt. Lediglich bei den Olympischen Spielen musste er sich über diese Distanz mit Rang drei begnügen. Es gewann der Chinese Pan Zhanle mit Weltrekord von 46,40 Sek. Den jagt Popoivici ebenso wie jenen über 200 m Kraul von Paul Biedermann. Die bei der Rom-WM 2009 fixierte Marke des Deutschen von 1:42,00 Min. ist eine der noch wenigen aus der Ganzkörperanzug-Ära.