Sportmix
TV
E-Paper
Immo
Sport

Cincinnati

Lilli Tagger winkt jetzt Duell mit der Nummer 1 der Welt

Eine Tennisspielerin schlägt konzentriert einen Ball mit dem Schläger auf einem blauen Platz.
© GEPA pictures
Der Erfolgslauf der jungen Osttirolerin geht weiter.
OE24 auf Google bevorzugen

Anastasia Potapova hat im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Cincinnati österreichische "Verstärkung" bekommen. Lilli Tagger und Sinja Kraus meisterten jeweils auch ihre zweiten Hürden und schafften den Sprung ins 128er-Tableau. Die 18-jährige Osttirolerin, die in der Qualifikation topgesetzt war, besiegte die US-Amerikanerin Robin Montgomery sicher 6:3,6:1, die sechs Jahre ältere Wienerin kam gegen deren Landsfrau Claire Liu beim 6:4,6:3 ebenfalls sicher weiter.

"Es war ein wilder Tag, eine lange Warterei. Solche Tage gehören auch dazu, und wenn du solche Matches gewinnst, kannst du noch mehr stolz darauf sein", meinte Prag-Siegerin Tagger, die wie Kraus viele Stunden auf der Anlage auf ein Ende des Regens hoffte. "Ich war um 8.30 auf der Anlage, jetzt ist es 23.00 Uhr. Es war schon schwierig", sagte Kraus.

Auch interessant

Zverev fordert Aus für aufgeblähte Turniere

Tagger und Kraus im Hauptbewerb von Cincinnati

Vor US Open: Tagger setzt Sensationslauf fort

Sabalenka wartet

Tagger trifft nun in der ersten Runde auf die Australierin Talia Gibson, auf die Siegerin wartet in der zweiten Runde die topgesetzte Aryna Sabalenka. Kraus bekommt es mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens zu tun. Bei einem Sieg von Kraus würde es zu einem Österreicherinnen-Duell kommen, geht es doch danach gegen Potapova, die in Runde eins ein Freilos hat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden