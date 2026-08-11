Vor US Open: Tagger setzt Sensationslauf fort

Der unglaubliche Lauf von Tennis-Shootingstar Lilli Tagger geht auch in den USA weiter. In Cincinnati verpasst sie ein brisantes Quali-Finale.

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Nach ihrem Turniersieg in Prag übersiedelte Tagger in die USA, wo am 30. August die US Open starten. Beim wichtigsten Vorbereitungsturnier in Cincinnati ist die 18-Jährige nur einen Sieg vom am Donnerstag beginnenden Hauptbewerb des WTA-Masters-1000-Turniers entfernt.

Quali-Match gedreht

Dabei bewies die Osttirolerin in der 2. Quali-Runde einmal mehr Nervenstärke und Durchhaltevermögen. Gegen die Chinesin Lin Zhu fand die in der Qualifikation topgesetzte Tagger erst mühsam in die Spur. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand verlor Tagger den 1. Satz mit 3:6, ehe sie aufdrehte und als 3:6, 6:1, 6:1-Siegerin vom Platz ging.

Im Quali-Finale hätte es zu einem brisanten Österreicherinnen-Duell kommen können. Allerdings verlor die ehemalige Top-100-Spielerin Julia Grabher ihr Zweitrunden-Duell gegen Robin Montgomery (USA) denkbar knapp mit 6:4, 5:7, 3:6. Damit heißt Taggers nächste Gegnerin Montgomery (WTA-Nr. 200). Ebenfalls weiter ist Sinja Kraus nach einem Wienerin Sinja Kraus nach einem 6:4, 6:3-Sieg über die Spanierin Marina Bassols Ribera.

Bei den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (30.8.-13.9.), stehen Tagger als WTA-Nr. 46 und Kraus (WTA-Nr. 81) fix im Hauptbewerb.