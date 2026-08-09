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Triumph in Polen

Schwärzler nähert sich mit Turniersieg Top-100

Ein Tennisspieler schlägt fokussiert einen Ball mit dem Schläger vor blauem Hintergrund.
© GEPA pictures
Tennis-Jungstar feiert den nächsten Karriere-Meilenstein.
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Der 20-jährige Vorarlberger hat den ATP-75-Challenger im polnischen Grodzisk Mazowicki gewonnen. Im Finale setzte sich die Nummer drei der Setzliste nach 88 Minuten mit 7:6(4) und 6:2 gegen den an vier gesetzten Italiener Andrea Guerrieri durch. Nach knappem ersten Satz stellte Schwärzler mit dem ersten Break im Match die Weichen auf Sieg – und belohnt sich mit dem erstmaligen Einzug in die Top 150 der Weltrangliste.

Nächster Stopp ist die USA

Für Österreichs Nummer drei ist es der dritte Challenger-Titel der Karriere und der zweite im laufenden Jahr nach Kigali (Ruanda) im März. Damit beendete er zugleich eine Durststrecke, nachdem er seit Mitte April nicht mehr zwei Matches in Folge gewinnen konnte. Weiter geht es direkt in den USA: Beim Challenger in Brownsburg (Indiana) trifft er in der kommenden Woche auf den Ecuadorianer Andy Andrade.

Durch den Turniersieg klettert Schwärzler im ATP-Live-Ranking um 33 Plätze nach oben: Neue Platzierung: Platz 149 (neues Karrierehoch).

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