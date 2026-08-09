Medizincheck fixiert: Neuer Klub für ÖFB-Kicker

Wie deutsche Medien berichten, sichert sich Stuttgart eine Rückkauf-Option.

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Der VfB Stuttgart lässt ein großes Abwehrtalent ziehen – sichert sich aber eine Hintertür. Rechtsverteidiger Christopher Olivier steht kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Der 20-jährige österreichische U21-Nationalspieler hat sich gegen Angebote aus Deutschland entschieden und steht vor der Unterschrift beim elfmaligen dänischen Meister Bröndby IF.

1 Mio. Euro Ablöse

Nach Informationen von Sky und kicker absolviert Olivier am Montag den Medizincheck in Kopenhagen und unterschreibt anschließend einen Vertrag bis 2030.

An dem Abwehrspieler waren auch FC Schalke 04 und Hannover 96 interessiert. Während Hannover 750.000 Euro bot, zog Schalke mit dem Angebot von Bröndby gleich. Am Ende setzte sich der dänische Topklub durch und überweist eine Ablöse von rund einer Million Euro nach Stuttgart – knapp 200.000 Euro unter Oliviers aktuellem Marktwert.

Mit 16 Jahren zum VfB

Olivier war im Sommer 2022 als 16-Jähriger von der AKA Vorarlberg nach Stuttgart gewechselt. Der Durchbruch bei den Profis unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß blieb dem Rechtsverteidiger in den vergangen vier Jahren allerdings verwehrt. Stattdessen absolvierte er 47 Spiele für die II. Mannschaft in der 3. Liga, in denen ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen.