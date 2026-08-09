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Jorge Messi tot

Messi reist mit Privatjet zur Trauerfeier seines Vaters

Ein Mann und eine Frau steigen nachts aus einem Privatflugzeug aus.
© AFP
Lionel Messi ist aus der US-Stadt Miami nach Argentinien gereist, um von seinem verstorbenen Vater Jorge Abschied zu nehmen.
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Der Privatjet mit dem argentinischen Fußball-Weltstar, seiner Frau und den drei Kindern landete am späten Samstagabend (Ortszeit) in der Stadt Rosario, wie örtliche Medien berichteten. Vom Flughafen sei die Familie Messi zum Friedhof El Prado gefahren worden, auf dem eine private Trauerfeier stattfinde.

Ein Privatjet steht nachts auf einem beleuchteten Rollfeld eines Flughafens.
© AFP

Messis Vater, der zugleich sein Berater war, war am Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik gestorben. Weitere Einzelheiten zu den Gesundheitsproblemen, die zu seinem Tod führten, wurden nicht bekanntgegeben. Die Familie hatte bereits im Juni während der Fußball-WM mitgeteilt, dass Jorge Messi krank war. Nach dem Tod äußerte sich die Familie zunächst nicht.

Eine prägende Figur für Lionel Messi

Jorge Messi war von Beginn der Karriere seines Sohn als dessen Berater tätig. Er brachte ihn als Jugendlichen zum FC Barcelona, wo Lionel Messi (39) von 2000 bis 2021 spielte. Derzeit spielt er für Inter Miami in den USA. Mit der argentinischen Nationalmannschaft nahm Messi an sechs Weltmeisterschaften teil.

Ein Mann hält eine Fußballtrophäe, umgeben von jubelnden Menschen in Argentinien-Trikots und -Flagge.
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Jorge Messi, father and agent of Lionel Messi - holding his son's trophy of 'Best player of the World Cup - following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) © Getty Images

Nach der 0:1-Niederlage Argentiniens gegen Spanien im jüngsten WM-Finale war Messi in seine Heimatstadt geflogen, um bei seinem Vater zu sein. Nach mehr als einer Woche kehrte er laut der Zeitung "La Nación" am 29. Juli in die USA zurück.

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