Transfer-Knall: Zweikampf um David Alaba (34)

ÖFB-Kapitän David Alaba soll vor einem Wechsel nach Italien stehen.

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Nach seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf Vereinssuche. Während sich der ÖFB-Kapitän selbst in der Öffentlichkeit noch nicht über seine Zukunft geäußert hat, überschlagen sich derzeit die Medienberichte.

Am Wochenende berichteten „Gazzetta dello Sport“ und „Tuttosport“ übereinstimmend über einen möglichen Wechsel zu Juventus Turin. Alaba würde enorme Erfahrung mitbringen und würde mit seiner Flexibilität eine interessante Option für Trainer Luciano Spalletti sein. Allerdings gebe es Vorbehalte hinsichtlich Alabas Fitness und Verletzungsanfälligkeit. Zudem soll Jhon Lucumí vom FC Bologna das eigentliche Transferziel von Juventus in der Innenverteidigung sein. Sollte der Transfer nicht klappen, wäre Alaba den Medienberichten zufolge eine ernsthafte Option.

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Noch nichts entschieden

Italienische Medien brachten Alaba zuletzt auch mit dem AC Milan in Verbindung. Auch die Rossonieri sind auf der Suche nach erfahrenen Spielern in der Defensive, der ÖFB-Kapitän wäre dabei eine interessante Option.

Der Transfermarkt in Italien läuft erst jetzt voll an, die Serie A startet am 22. August. Gut möglich, dass es in den nächsten Tagen zu einem Vollzug kommt. Aber auch ein Alaba-Wechsel in die Türkei, die MLS oder Saudi-Arabien ist noch nicht vom Tisch.