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Tor-Hunger

Austria Salzburg fertigt Vienna eiskalt ab

Jubelnde Austria Salzburg Spieler feiern mit Fans am Zaun nach einem Tor.
© GEPA pictures/ David Geieregger
Austria Salzburg schließt mit 4:1-Gala zu Tabellen-Spitzenreiter Blau-Weiß Linz auf.
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SV Austria Salzburg hat am Samstag in der 2. Fußball-Liga mit einem 4:1-(1:1)-Heimsieg gegen die Vienna mit dem ebenfalls zweiten Erfolg im zweiten Match zu Spitzenreiter Blau-Weiß Linz aufgeschlossen.

Die Oberösterreicher hatten am Vorabend Wacker Innsbruck daheim 3:0 besiegt. In weiteren Samstag-Partien gab es durch ein 3:1 von Voitsberg bei Rapid Wien II und ein 4:2 von Sturm Graz II daheim gegen den FAC steirische Siege. SW Bregenz gewann gegen Kapfenberg 3:2.

Am Ball der 20-jährige Mittelstürmer Tamar Crnkic von Austria Salzburg.
Am Ball der 20-jährige Mittelstürmer Tamar Crnkic von Austria Salzburg. © GEPA pictures/ David Geieregger

Die Vienna hatte zwar durch Bernhard Zimmermann früh zur Führung getroffen (4.), der Ausgleich durch Florian Rieder (41.) war dann aber schon verdient. Nach dem Wechsel machte Austria Salzburg schnell alles klar. Denis Kahrimanovic (46.), Christian Gebauer nach einem Sprint in die Schnittstelle (51.) und Christian Huetz (62.) scorten für die Heimischen.

Spieler von Austria Salzburg feiern mit ihren Fans vor einer vollen, violetten Tribüne im Stadion.
Spieler von Austria Salzburg feiern mit ihren Fans vor einer vollen, violetten Tribüne im Stadion. © GEPA pictures/ David Geieregger
Hier feiert die Mannschaft vor dem Heimpublikum den verdienten Sieg über die Vienna.
Hier feiert die Mannschaft vor dem Heimpublikum den verdienten Sieg über die Vienna. © GEPA pictures/ David Geieregger

Austria Salzburg trennt nun nur ein weniger erzieltes Tor von der von BW Linz eingenommenen Tabellenspitze. Die Vienna hält weiter bei drei Zählern.

Steirische Siege durch Sturm II und Voitsberg

Auch das zweite Sturm-Team kam zurück. Bastian Maierhofer mit seinem zweiten Treffer (45.+2), Julian Halwachs (62.) und Barne Pernot (88.) fixierten den Heimsieg. Die weiter ungeschlagenen Voitsberger stellten durch Fabian Schubert (1.) und Paolo Jager (21.) früh die Weichen für den Erfolg in Wien.

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