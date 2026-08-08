Transfer-Knall um ÖFB-Star Romano Schmid (26)

Der österreichische Teamspieler könnten noch diesen Sommer wechseln.

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Heißes Gerücht um Österreichs WM-Held Romano Schmid. Der 26-jährige Offensivspieler steht noch bis 2027 unter Vertrag – und könnte Werder noch eine Millionen-Ablöse einbringen.

Nach Informationen der "Bild" gibt es Interesse an Schmid. Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz bestätigte gegenüber der Zeitung: "Es gibt Interesse an ihm, es ist aber noch nichts konkret." Gerüchte, wonach sich Schmid bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet habe, wies Fritz zurück.

BREMEN, GERMANY - NOVEMBER 29: Romano Schmid of Werder Bremen in action during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and 1. FC Köln at Weserstadion on November 29, 2025 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) © Getty Images

Dass der Österreicher zuletzt im Training fehlte, habe einen anderen Grund: "Er hat leichte muskuläre Probleme, deshalb wird er uns auch im Test gegen Paderborn fehlen. Sein Ausfall hat aber nichts mit einem möglichen Transfer zu tun."

Schmid liebäugelt laut "Bild" schon länger mit dem nächsten Karriereschritt. Werder hatte ursprünglich rund 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler verlangt. Diese Forderung soll inzwischen gesunken sein – was einen Wechsel wahrscheinlicher machen könnte.