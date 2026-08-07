3:1 – Altach dreht unterhaltsame Partie

So kann das Bundesliga-Wochenende gerne weitergehen! In einer sehenswerten, chancenreichen Partie gewann Altach nach Rückstand verdient gegen WSG Tirol.

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WSG-Neuzugang Husein Balic hätte früh für Impact sorgen können, als er die Altacher Hintermannschaft mit zwei Haken und einem starken Antritt stehen ließ. Sein Abschluss ging aber am langen Eck vorbei (2.).

Wenn der erste Versuch nicht klappt, dann braucht es einen zweiten: Einen Einwurf verlängerte Marco Boras direkt vor das Tor, wo Balic seinen Fuß als Erster auf den Ball bekam (13.).

Beide lassen Sitzer liegen

Doch auch die Gastgeber ließen sich nicht lange bitten. Ousmane Diawara machte den Ball im Mittelfeld gut fest, schickte dann Niklas Niehoff tief und dessen Flanke fand Patrick Greil frei vor dem Tor (19.).

Nur ein blitzschneller Reflex vom 19-jährigen Salko Hamzic verhinderte den schnellen Doppelschlag, Diawaras Schuss hätte gepasst (24.).

Auch wenn die Altacher das Kommando übernahmen, hätte die WSG erneut in Führung gehen müssen: Michael Olakigbe überholte über das halbe Feld gleich zwei Gegenspieler, statt des freien Querpasses vor dem Tor auf Balic verstolperte er den Ball aber (41.).

Altach dreht plötzlich auf

Stattdessen drehten die Vorarlberger die Partie komplett: Benjamin Böckle kam nach einer Hamzic-Parade am Flügel zum Ball und fand Yann Massombo im Rückraum, der flach einnetzte (56.).

Für eine kleine Kontroverse sorgte Schiedsrichter Sebastian Gishamer, als er einen Elferpfiff für Lukas Hinterseer, obwohl der gehalten wurde, und die Entscheidung nach VAR-Einsatz zurücknahm (69.).

Den Deckel drauf machte Greil, der am Elferpunkt gefunden wurde und den Ball, wenn auch abgefälscht, im Netz versenkte (86.).

Damit fährt das Team von Ognjen Zaric die ersten drei Punkte ein, während die Wattener vorerst bei einem Punkt stehenbleiben.