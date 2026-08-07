Ausverkauftes Steirer-Derby in Hartberg

Am Samstag steigt das brisante Steiermark-Derby zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz!

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Die Vorzeichen vor dem Duell (19.30 Uhr, live auf Sky & im OE24-Live-Ticker) in der restlos ausverkauften Profertil Arena – rund 1.100 mitreisende Grazer Fans sorgen für Heimspiel-Atmosphäre – könnten kaum spannender sein: Beide Teams brennen auf ihren ersten vollen Erfolg in der noch jungen Meisterschaft.

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen aus der Landeshauptstadt.

Letzte Sturm-Pleite in Hartberg war 2021

Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache: Sturm Graz ist seit 13 Bundesliga-Duellen gegen die Oststeirer ungeschlagen und musste in diesem Zeitraum lediglich vier Unentschieden hinnehmen. Die letzte Pleite gegen Hartberg datiert aus dem Oktober 2021.

Für Sturm ist die Reise in die Oststeiermark bereits das vierte Auswärtsspiel in Serie. Nach dem souveränen Cup-Aufstieg, zwei Quali-Erfolgen gegen die Hearts of Midlothian und dem jüngsten Champions-League-Auftritt bei der Star-Truppe von Fenerbahçe Istanbul fordert der extrem dichte Terminkalender seinen Tribut.

"Aktuell geht es Schlag auf Schlag. Für uns ist es in dieser Phase wichtig, die richtige Balance zwischen Belastung und Regeneration zu finden", meinte Trainer Fabio Ingolitsch, dem weiter Spielmacher Otar Kiteishvili (Wade) fehlt. Aufgrund der Belastungssteuerung wird Ingolitsch an der Startelf basteln und wohl an einigen Positionen rotieren.

Für Jürgen Heil wird das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub eine emotionale Sache: Der 29-Jährige spielte seit 2018 bei den Oststeirern und avancierte als Leistungsträger und langjähriger Kapitän zum Fan-Liebling. Er wird vor der Partie auch offiziell verabschiedet.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg - SK Sturm Graz

Anpfiff: Samstag 19.30 Uhr

Stadion: Profertil Arena Hartberg

Schiedsrichter: Julian Weinberger

Hartberg: Pecsi - Wilfinger, Komposch, K. Schopp, Coulibaly, Gerstl - Kainz, Markus, Diarra - Hoffmann, Gattermayer

Es fehlt: Fridrikas (Kreuzbandriss)

Sturm: Chudjakow - Heil, Vallci, Mitchell, Soglo - S. Seidl, Gorenc Stankovic, Weinhandl, Hödl - Wlodarczyk, Jatta

Es fehlen: Kiteishvili (Wade), Rozga (Muskelverletzung), Grgic (rekonvaleszent)

Live auf Sky Sport Austria.