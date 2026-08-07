150 Euro extra: Wer diesen staatlichen Bonus erhält

Kurz vor dem Schulbeginn gibt es für viele Familien in Österreich weitere finanzielle Unterstützung.

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Am Freitag erhalten Familien mit schulpflichtigen Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren gemeinsam mit der Familienbeihilfe das Schulstartgeld. Dieses beläuft sich auf 121,40 Euro pro Kind. Davon profitieren rund 920.000 Kinder in ganz Österreich. Ein eigener Antrag ist dafür nicht erforderlich, da die Auszahlung automatisch erfolgt.

150-Euro-Gutschein per Post für Familien

Zusätzlich startet im August wieder die Aktion "Schulstartklar!" des Sozialministeriums. Rund 50.000 Kinder und Jugendliche können dabei einen Bonus im Wert von 150 Euro erhalten, berichtet das Portal "Finanz.at". Anspruch haben Haushalte mit Schulkindern, die im Juni 2026 Mindestsicherung bezogen haben. Für jedes anspruchsberechtigte Kind wird ein Gutschein über 150 Euro ausgestellt. Dieser kann für Schulartikel bei Libro und PAGRO genutzt werden.

Brief enthält den wichtigen Code

Anspruchsberechtigte erhalten im August automatisch einen Brief vom Ministerium. Dieser enthält einen persönlichen Code, mit dem sich der Betrag digital auf das Smartphone laden lässt. Wer den Gutschein lieber in Papierform verwenden möchte, kann ihn ebenfalls so beziehen. Voraussetzung dafür bleibt aber der zugesandte Brief.

Frist auf keinen Fall verpassen

Der Gutschein muss spätestens bis Samstag, 31. Oktober, aktiviert und eingelöst werden, da er danach seine Gültigkeit verliert. Laut einem Bericht von "Finanz.at" weist das Sozialministerium darauf hin, dass in den vergangenen Aktionen zahlreiche Familien diese Frist versäumt haben. Dadurch verfielen Beträge im Wert von mehreren hunderttausend Euro beziehungsweise insgesamt rund einer Million Euro.

Wer einen Brief zur Aktion "Schulstartklar!" erhält, sollte den Betrag daher rechtzeitig freischalten und vor Ablauf der Frist einlösen.