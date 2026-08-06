Bauzentrum der Blauen Lagune vor Fertigstellung

In der Blauen Lagune stehen große Veränderungen bevor: Während das neue Bauzentrum bis Ende August bauseitig fertiggestellt wird, übernimmt Angelika Aulinger ab 1. September 2026 die Geschäftsführung.

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Die Übergabe der Flächen an die Mieterinnen und Mieter ist bereits im vollen Gange, während derzeit die letzten Vorbereitungen für den regulären Betrieb laufen. Gleichzeitig stellt sich die Führung für die nächste Phase neu auf. Angelika Aulinger übernimmt ab 1. September 2026 die Verantwortung für den Betrieb und die weitere Vermarktung des Projekts.

Gründer zieht sich zurück

Der Gründer der Blauen Lagune und Initiator des Bauzentrums, Erich Benischek, scheidet aus der Geschäftsführung aus. Er hat den Standort über Jahrzehnte hinweg zum größten Fertighauszentrum Europas ausgebaut. Mit seiner Idee des Bauzentrums soll das Areal weiterentwickelt werden und zukunftsfit bleiben.

Neues Angebot für Sanierung

Das Bauzentrum ergänzt das seit 1992 bestehende Fertighauszentrum. In fünf miteinander verbundenen Gebäuden werden künftig Angebote aus den Bereichen Bautechnik, Haustechnik, Innenausstattung, Einrichtung sowie Immobilien gebündelt. Unternehmen können ihre Produkte in eigenen Showrooms oder thematisch gestalteten Ausstellungsbereichen präsentieren. Das Areal richtet sich an private Bau- und Wohninteressierte sowie an Unternehmen, Architektinnen, Planer und Fachpublikum. Es bietet ganzjährig Ausstellung, Information und persönliche Beratung, ergänzt durch Schulungen und Netzwerkmöglichkeiten.

Erfahrene Managerin übernimmt Leitung

Angelika Aulinger bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Management der Bauzulieferindustrie mit. Zu ihren bisherigen Stationen gehören Schöck Bauteile, James Hardie, HALFEN und SAINT-GOBAIN RIGIPS. Sie verantwortete den Aufbau von Märkten in Österreich und CEE, wobei auch die Holzfertighaus-Industrie zu ihren Kundinnen und Kunden zählte.

Ing. Angelika Aulinger © Blaue Lagune

"Erich Benischek hat die Blaue Lagune über Jahrzehnte geprägt und das Bauzentrum initiiert. Mit der bevorstehenden Eröffnung dieser Erweiterung beginnt nun die entscheidende Betriebsphase. Mein Fokus liegt darauf, die Aussteller:innen eng zu begleiten, weitere Partner:innen für den Standort zu gewinnen und das Angebot für private wie gewerbliche Besucher:innen konsequent weiterzuentwickeln", sagt Angelika Aulinger, die ab 1. September 2026 die Funktion als Geschäftsführerin der Blauen Lagune übernimmt.