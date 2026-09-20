Herbstlohnrunde im Handel startet

420.000 Handelsangestellte starten in der kommenden Herbstlohnrunde in die KV-Verhandlung. Auch Eisenbahner, ITler und Bierbrauer fordern mehr Lohn.

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Es wird ein heißer Herbst, was die Lohn- und Gehalts-Verhandlungen angeht. So sind die Metaller dank 2-Jahres-Vertrag heuer nicht am Verhandlungstisch – "Letztes Jahr wurde eine Krisenlösung gefunden", heißt es zu oe24 – dafür verhandelt als größte Gruppe der Handel.

Die GPA vertritt die Handelsangestellten mit rund 420.000 Beschäftigten in Österreich. Die Branche ist durch einen hohen Anteil an Frauen und Teilzeitkräften geprägt. Sie streikten in den Vorjahren bereits, "wenn es nötig war", sagt die Gewerkschaft der Privatangestellten.

Neue Chefin leitet die Verhandlungen

Nach Mario Ferrari verhandelt heuer Linda Keizer für die GPA den Handels-KV.

Linda Keizer verhandelt für GPA den Handels-KV. © Mario Scheichel, AK NÖ

Die neue Handels-Chefverhandlerin Linda Keizer ist seit Beginn des Jahres als zuständige Wirtschaftsbereichssekretärin innerhalb der Gewerkschaft GPA tätig. Die erste Verhandlungsrunde wird am 22. Oktober stattfinden.

Über die genauen Vorstellungen herrscht in der Gewerkschaft noch Stillschweigen. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass die Kosten in Österreich hoch sind. Als größter Arbeitgeber im Land hofft der Handel, einen für beide Seiten passenden Deal zu finden.

Inflation schoss im August nach oben

Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.

Die rollierende Jahres-Inflation liegt bei rund drei Prozent. In dieser Höhe werden auch die Gewerkschaften ihre Forderungen stellen, auch wenn sie jetzt noch nichts preisgeben wollen. Insgesamt ist das Leben in Österreich teurer geworden – da aber auch Unternehmen unter hohen Kosten stöhnen, droht ein heißer Verhandlungsherbst.

• Eisenbahner. Die vida verhandelt für die Eisenbahner den neuen KV ebenfalls im Herbst.

• Bierbrauer. Die Pro-Ge vertritt die Brauer im KV-Feilschen im Herbst.

• IT-Branche. Der IT-Kollektivvertrag umfasst rund 90.000 Beschäftigte. Auch hier gibt es eine neue Verhandlungsleiterin. Diese Funktion übernimmt Birgit Patzak-Windisch, Betriebsrats-Vorsitzende der Erste Digital. Die erste Verhandlungsrunde wird am 19. Oktober stattfinden.

Energie. Die Energie hat sich – bis auf Strom, der um 10 % günstiger wurde, klar verteuert. Das trifft Arbeitnehmer wie Unternehmer. Die Gründe sind Kriege in Nahost und in der Ukraine. Die Verhandlungen werden dadurch schwerer.