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PENNY läutet ›Heiße Theke‹ für ganz Wien ein

Irene Stelzmüller
von
© Paul Breuss//Penny
Warme Semmeln zum kleinen Preis: PENNY baut sein Angebot in Wien aus. Leberkäse, Käseleberkäse und Hühnerschnitzel gibt es ab sofort in 25 Filialen.
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Zum offiziellen Start wurde die "Heiße Theke" in der PENNY-Filiale in der Favoritenstraße 73–75 symbolisch eröffnet. PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller, Fleischsommelier Thomas Ruhmer und Favoritens Bezirksrätin Monika Rapp läuteten gemeinsam die eigens dafür vorgesehene "Heiße-Theke-Glocke".

Drei warme Snacks zur Auswahl

Nach der Startaktion bietet PENNY die neuen Semmeln zu Aktionspreisen an. Die Leberkässemmel und die Käseleberkässemmel kosten jeweils 1,49 Euro. Für die Hühnerschnitzelsemmel werden 1,99 Euro fällig.

Die bereits vorbereiteten Semmeln können direkt aus dem Regal genommen werden. Dadurch soll der Einkauf ohne zusätzliche Wartezeit möglich sein – etwa während einer kurzen Mittagspause oder für einen schnellen Snack unterwegs.

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Ausbau auf 25 Standorte

"Das Konzept setzt bewusst auf eine einfache Kombination: warm, schnell, unkompliziert und zu einem attraktiven Preis", sagt PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller. Nach den erfolgreichen Tests und der positiven Rückmeldung der Kund werde das Angebot nun deutlich erweitert.

Die "Heiße Theke" wurde zunächst an vier Standorten getestet: in Weppersdorf sowie in den Wiener Filialen Siebenbrunnengasse und Favoritenstraße und in Guntramsdorf. Aufgrund der positiven Resonanz wird das Konzept nun auf insgesamt 25 PENNY-Filialen in Wien ausgeweitet.

Besonders beliebt ist laut PENNY bereits die Hühnerschnitzelsemmel, die sich zu einem Bestseller an der "Heißen Theke" entwickelt hat. Mit der Ausweitung will PENNY sein Convenience-Angebot weiter stärken und eine schnelle warme Jause für unterwegs anbieten.

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