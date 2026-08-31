SPAR bietet Maturanten schnellen Karrierestart

Mit einer verkürzten Lehre samt Zusatzausbildungen, Auslandspraktikum und attraktivem Einstiegsgehalt bietet SPAR Maturanten eine Alternative zu Studium oder Berufseinstieg.

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Nach der Matura stellt sich für viele junge Menschen die Frage: Studium oder direkt ins Berufsleben? SPAR bietet mit der "Lehre nach der Matura" eine weitere Möglichkeit für den Start in die Arbeitswelt. Das zweijährige Ausbildungsprogramm richtet sich an ambitionierte Maturanten, die rasch Berufserfahrung sammeln und früh Verantwortung übernehmen wollen. Anders als bei einer klassischen Lehre wird das bereits vorhandene Wissen der Teilnehmer berücksichtigt. Die Ausbildung ist verkürzt und verbindet Theorie und Praxis im Lebensmitteleinzelhandel. Der Unterricht findet in eigenen Berufsschulklassen statt. Neben der fachlichen Ausbildung stehen auch Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung auf dem Lehrplan.

Früh Verantwortung übernehmen

SPAR sieht das Programm als Einstiegsmöglichkeit für junge Menschen, die sich gezielt auf eine berufliche Laufbahn im Unternehmen vorbereiten möchten. Ziel ist es, die Grundlage für eine spätere Karriere als Führungskraft zu schaffen."So eine Ausbildung hätte ich mir nach der Matura gewünscht – eine zweijährige Ausbildung mit Auslandspraktikum, Top-Gehalt und Karrierechancen. Die jungen Menschen übernehmen früh Verantwortung, sammeln wertvolle Berufserfahrung und erhalten gleichzeitig eine fundierte Ausbildung mit ausgezeichneten Karriereperspektiven", erklärt SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

Auslandspraktikum und 2.050 Euro Einstiegsgehalt

Neben der verkürzten Ausbildung bietet das Programm zusätzliche Leistungen. Dazu zählt ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland oder Spanien inklusive Sprachkurs. Das Einstiegsgehalt beträgt 2.050 Euro brutto.Zusätzlich sind leistungsbezogene Prämien vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss wartet zudem eine Abschlussreise nach New York. SPAR stellt den Absolventen außerdem Karrieremöglichkeiten als Nachwuchsführungskraft in Aussicht.

Auch für Quereinsteiger offen

Das Programm richtet sich nicht ausschließlich an Maturanten. Auch Quereinsteiger, die sich beruflich neu orientieren und Interesse an einer Tätigkeit im Handel haben, können sich für die Ausbildung bewerben. Die Zahl der Ausbildungsplätze für die "Lehre nach der Matura" ist begrenzt. Kurzfristige Bewerbungen sind noch möglich. Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten bietet SPAR online unter Infos & Bewerbung unter:

https://www.spar.at/karriere/lehre/lehre-nach-der-matura