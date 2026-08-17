Alaba-Absage: Juve schnappt sich 20-Millionen-Verteidiger

Für David Alaba wird die Suche nach einem neuen Klub um eine Option ärmer. Juventus Turin hat sich für eine andere Lösung in der Defensive entschieden – und damit dürfte eine mögliche Tür für den ÖFB-Kapitän endgültig zugefallen sein.

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Die "Alte Dame" machte am Montag die Verpflichtung von Jhon Lucumi offiziell. Der 28-jährige Kolumbianer kommt vom Ligakonkurrenten FC Bologna nach Turin und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Juventus lässt sich den Transfer einiges kosten: Mehr als 20 Millionen Euro soll Juve für den Innenverteidiger auf den Tisch legen.

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Fü Alaba ist der Deal eine schlechte Nachricht: Der ÖFB-Kapitän galt bei Juventus lediglich als Plan B, sollte der Lucumi-Transfer nicht zustande kommen. Da der Kolumbianer nun fix nach Turin wechselt, ist diese Option für Alaba vom Tisch.

Zukunft weiterhin offen

Damit ist der ÖFB-Star weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Juventus galt dabei über Wochen als durchaus prominente Option. Nun hat sich der italienische Rekordmeister jedoch anders entschieden.

Mit Lucumi bekommt Juventus nicht nur einen neuen Abwehrchef, sondern auch eine langfristige Lösung. Ein Vertrag bis 2030 spricht eine deutliche Sprache.