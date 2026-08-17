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Alaba-Absage: Juve schnappt sich 20-Millionen-Verteidiger

Bittere Nachrichten für David Alaba.
© FIFA via Getty Images
Für David Alaba wird die Suche nach einem neuen Klub um eine Option ärmer. Juventus Turin hat sich für eine andere Lösung in der Defensive entschieden – und damit dürfte eine mögliche Tür für den ÖFB-Kapitän endgültig zugefallen sein.
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Die "Alte Dame" machte am Montag die Verpflichtung von Jhon Lucumi offiziell. Der 28-jährige Kolumbianer kommt vom Ligakonkurrenten FC Bologna nach Turin und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Juventus lässt sich den Transfer einiges kosten: Mehr als 20 Millionen Euro soll Juve für den Innenverteidiger auf den Tisch legen.

Fü Alaba ist der Deal eine schlechte Nachricht: Der ÖFB-Kapitän galt bei Juventus lediglich als Plan B, sollte der Lucumi-Transfer nicht zustande kommen. Da der Kolumbianer nun fix nach Turin wechselt, ist diese Option für Alaba vom Tisch.

Zukunft  weiterhin offen

Damit ist der ÖFB-Star weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Juventus galt dabei über Wochen als durchaus prominente Option. Nun hat sich der italienische Rekordmeister jedoch anders entschieden.

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Mit Lucumi bekommt Juventus nicht nur einen neuen Abwehrchef, sondern auch eine langfristige Lösung. Ein Vertrag bis 2030 spricht eine deutliche Sprache.

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