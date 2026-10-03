7:0! England schießt Kroatien gnadenlos ab

England hat in der Nations League ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die Three Lions fügten Kroatien in Rijeka eine empfindliche 0:7-Heimniederlage zu. Das Match hätte eigentlich wegen Ausschreitungen als Geisterspiel stattfinden sollen, nach Sondergenehmigung durften aber rund 6.000 Kinder die Blamage ihrer Idole live miterleben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der WM-Dritte feierte am Samstag in Rijeka gegen den WM-Zweiten von 2018 einen 7:0-Auswärtssieg und hätte die Partie sogar höher gewinnen können.

Harry Kane (8., 53.), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.), Bukayo Saka (45., 68.) und Morgan Rogers (87.) trafen für die Gäste, die noch weitere Chancen liegen ließen.

England hält nach drei Partien bei sechs Zählern, die Kroaten bei drei.