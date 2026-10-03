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7:0! England schießt Kroatien gnadenlos ab
Der WM-Dritte feierte am Samstag in Rijeka gegen den WM-Zweiten von 2018 einen 7:0-Auswärtssieg und hätte die Partie sogar höher gewinnen können.
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Harry Kane (8., 53.), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.), Bukayo Saka (45., 68.) und Morgan Rogers (87.) trafen für die Gäste, die noch weitere Chancen liegen ließen.
England hält nach drei Partien bei sechs Zählern, die Kroaten bei drei.
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