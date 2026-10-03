oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Vor 6.000 Kindern

7:0! England schießt Kroatien gnadenlos ab

Phillip Platzer
von
Zwei englische Fußballspieler feiern auf dem Spielfeld, umarmt nach einem Tor.
© The FA via Getty Images
England hat in der Nations League ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die Three Lions fügten Kroatien in Rijeka eine empfindliche 0:7-Heimniederlage zu. Das Match hätte eigentlich wegen Ausschreitungen als Geisterspiel stattfinden sollen, nach Sondergenehmigung durften aber rund 6.000 Kinder die Blamage ihrer Idole live miterleben.
OE24 auf Google bevorzugen

Der WM-Dritte feierte am Samstag in Rijeka gegen den WM-Zweiten von 2018 einen 7:0-Auswärtssieg und hätte die Partie sogar höher gewinnen können.

Auch interessant

Marterbauer Vizekanzler, Winkler (vorerst) Parteichef?

Für diese drei Sternzeichen ändert sich jetzt ALLES

Forscher empfangen plötzlich Signale aus dem Weltall

Harry Kane (8., 53.), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.), Bukayo Saka (45., 68.) und Morgan Rogers (87.) trafen für die Gäste, die noch weitere Chancen liegen ließen.

England hält nach drei Partien bei sechs Zählern, die Kroaten bei drei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

7:0! England schießt Kroatien gnadenlos ab

Heftiges Unwetter in Chile forderte schon 2 Tote

Nächster Israel-Eklat: PK abgebrochen

Swarovski: Wird ihr der Druck zu viel?

"Katastrophal" - Rangnick schimpft vor Kosovo-Kracher

Weltraumspektakel von Bioware macht uns zum Iron-Man

Toyota ruft weltweit 34.000 Allradwagen zurück

Fetzn-Klau: Rapid-Ultras haben Entscheidung getroffen

Acker von Prishtina: Das sagt ÖFB-Gegner Foda

Cosmó startet heute 1. Song-Contest-Probe: „Es wird tierisch!“