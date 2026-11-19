Bitterer Rückschlag für Haris Tabakovic! Salzburgs Torjäger muss nach seiner Meniskusverletzung das Fußballjahr vorzeitig beenden. Doch der 32-Jährige lässt sich nicht unterkriegen: Nur wenige Stunden nach seiner Operation meldete er sich am Mittwoch via Instagram aus dem Krankenhaus – mit einer klaren Kampfansage. Im Jänner 2027 will er auf den Platz zurückkehren.

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Das Knie dick einbandagiert, die Krücken griffbereit: Auf Instagram veröffentlichte Tabakovic am Mittwoch ein Foto aus dem Krankenhaus, gemeinsam mit seinem behandelnden Arzt, dem er ein Trikot der bosnischen Nationalmannschaft überreichte. Die gute Nachricht nach dem Eingriff: Die Operation ist gut verlaufen! "Ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen für die zahlreichen Nachrichten, Genesungswünsche und lieben Worte", schrieb der Stürmer. Seine Botschaft ließ keinen Zweifel an seinen Ambitionen: "Ich komme stärker zurück."

Dass Salzburg auf seinen Torjäger vorerst verzichten muss, wiegt schwer. Acht Bundesliga-Treffer, sechs Tore in der Europa League und ein weiterer Treffer im ÖFB-Cup stehen bereits auf Tabakovics Konto. Insgesamt 15 Pflichtspieltore – eine starke Bilanz, die seinen Stellenwert bei den Bullen unterstreicht. Bis zur Winterpause muss Trainer Danny Röhl nun ohne seinen treffsicheren Angreifer auskommen. Sechs Pflichtspiele verpasst der Bosnier, ehe die Hoffnung auf eine Rückkehr im neuen Jahr wächst.

Dabei hatte das Verletzungspech ausgerechnet im Nationalteam zugeschlagen. Beim Nations-League-Duell mit Schweden musste Tabakovic bereits in der ersten Halbzeit angeschlagen vom Platz. Die Untersuchungen brachten die bittere Diagnose: Meniskusverletzung im rechten Knie. Eine Operation war unumgänglich, das Fußballjahr damit gelaufen. Nun beginnt der nächste Kraftakt – die Rehabilitation.

Comeback-Termin steht

Doch Tabakovic hat bereits ein großes Ziel vor Augen. Am 21. Jänner 2027 wartet auf Salzburg das Europa-League-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Bis zu diesem Kracher soll der Stürmer wieder fit werden und im Idealfall schon wieder für die Bullen auf Torejagd gehen. Ob der Zeitplan hält, wird sich während der Reha zeigen.